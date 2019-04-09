كشف الفحص الطبي المدقق الذي خضع له سعد سمير عن تفاصيل إصابة مدافع الأهلي الذي تعرض لها أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

سعد سمير النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي إصابة سعد سمير بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com: "سعد سمير يعاني من إصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي للركبة".

وأضاف "وبذلك لا يحتاج لإجراء جراحة".

وأكمل "النادي حاليا يدرس موقف اللاعب للاستقرار على إذا كان سيسافر للعلاج خارج مصر أو أن حالته لا تستدعي السفر.

وعن مدة غياب سعد قال عبد الحفيظ: "سيغيب لفترة لن تقل عن 3 شهور".

وغادر سعد سمير مباراة الأهلي وصن داونز التي خسرها الأهلي بخماسية دون رد في منتصف الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة مصر للمقاصة مساء غدا الأربعاء في الدوري، قبل خوض مباراة العودة أمام صن داونز يوم السبت المقبل.

اختر تشكيل الأهلي في غياب سعد سمير

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - محاولات الزيادة لم تنجح.. 30 ألفا في مباراة الأهلي وصن داونز

مصدر في الكاف لـ في الجول: أبو تريكة و3 مصريين في "قائمة الأساطير" المدعوة لقرعة كأس الأمم

الأهلي لـ في الجول: نشكر الأمن على تفهمه.. لكن نطمح لزيادة عدد الجمهور ضد صن داونز

توتنام ومانشستر سيتي.. نظرة سريعة قبل الصدام الأوروبي

عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد الإعلان عن جدول الدوري كاملا