بالفيديو – كيف أضاع صلاح ذلك الانفراد أمام بورتو؟

أضاع محمد صلاح لاعب ليفربول هدفا محققا أمام بورتو بطريقة غريبة رغم انفراده التام بمرمى الفريق البرتغالي.

ويستضيف ليفربول منافسه بورتو اليوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 21 أخطأ مدافع بورتو في تمريره الكرة للخلف واستغل صلاح الأمر وركض مسرعا باتجاهها.

واستخلص صلاح الكرة وانفرد بإيكر كاسياس حارس مرمى بورتو وسدد كرة أرضية بيسراه.

لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى كاسياس بقليل لتضيع فرصة هدف محقق على صلاح.

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