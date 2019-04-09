قائمة الأهلي – استبعاد مروان محسن وناصر ماهر.. وظهور محمود وحيد أمام المقاصة

يغيب مروان محسن وناصر ماهر وحسام عاشور عن قائمة الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة.

الأهلي يواجه مصر للمقاصة في الثامنة مساءً يوم الأربعاء في الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي استقر على ضم 19 لاعبا في قائمة المارد الأحمر.

وتواجد محمود وحيد في قائمة الأهلي، بينما يعود كريم وليد "نيدفيد" من جديد للظهور في قائمة فريقه بعد نهاية إيقافه.

وعلم FilGoal.com أن غياب حسام عاشور وأحمد الشيخ وسعد سمير وإسلام محارب ومحمد محمود وهشام محمد يأتي بسبب الإصابة.

بينما يغيب شريف إكرامي ووليد سليمان لعدم الجاهزية.

غياب مروان محسن وناصر ماهر وعمرو جمال ومحمد نجيب وأحمد حمودي وأحمد علاء وباسم علي يأتي بسبب وجهة نظر فنية من لاسارتي، وليس بسبب أي إصابة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 24 مباراة خلف الزمالك المتصدر صاحب الـ 57 نقطة.

بينما المقاصة في المركز الخامس برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة مرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – حمدي فتحي – حسين الشحات – رمضان صبحي – صالح جمعة – محمد شريف.

الهجوم: جونيور أجايي – وليد أزارو – صلاح محسن.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام المقاصة من هنا

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