بالفيديو – ملعبي وفريقي ولن أخرج حزينا في ليلة الأبطال.. سون ينصر توتنام على سيتي

لم يرغب أن يخرج حزينا ومكسورا ومقهورا. سون هينوج مين يقف بطلا في ملعب توتنام ليقود فريقه للانتصار على مانشستر سيتي.

توتنام انتصر على مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف القمة الإنجليزية الأوروبية جاء عن طريق سون في الدقيقة 78 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

سون كان أول لاعب يُسجل في ملعب توتنام الجديد في الدوري الإنجليزي، عندما هز شباك كريستال بالاس.

والآن سون يهز شباك مانشستر سيتي ويصبح أول من يُسجل لـ توتنام في الملعب الجديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الملعب الجديد هو ملعب سون المفضل حتى الآن، ولن يخرج منه حزينا.

الرقم السلبي ضد الإنجليز، استمر لـ مانشستر سيتي في دوري الأبطال فلم ينتصر أو يتعادل مع أي فريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

5 مواجهات و5 خسائر.

مانشستر سيتي يستضيف توتنام في الـ 17 من شهر أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

كتيبة بيب جوارديولا تحتاج للانتصار بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكهم من أجل التأهل، بينما تقاتل كتيبة ماوريسيو بوكيتينو لكتابة التاريخ.















































































الإثارة بدأت منذ اللحظة الأولى في المباراة ووصلت لقمتها في الدقيقة العاشرة بعدما اتجه حكم المباراة لتقنية الفيديو بعد تسديدة رحيم ستيرلينج والتي اصطدمت في داني روز.

تقنية الفيديو أظهرت اصطدام الكرة في يد داني روز، ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وتكفل أجويرو بتسديدة ركلة الجزاء إلا أن لوريس تألق وحافظ على نظافة شباك فريقه في الملعب الجديد.

ونجح لوريس في التصدي لكل ركلات الجزاء التي احتسبت على توتنام في 2019. 3 ركلات جزاء بنسبة نجاح 100%.

تصدي لرويس لركلة جزاء أجويرو، أطلق الحماس الشديد للاعبي توتنام ليبدأ هاري كين في تهديد مرمى مانشستر سيتي.

التدخلات القوية ظهرت في القمة والأهداف لم تظهر في الشوط الأول.

ضربة موجعة

الشوط الثاني شهد سيطرة أكبر لصالح مانشستر سيتي ولكن الفرص المحققة لم تظهر على مرمى الفريقين.

توتنام حاول استغلال خروج هاري كين من منطقة الجزاء لوسط الملعب، تاركا المساحات خلفه لـ ديلي آلي وسون.

ولكن دفاع سيتي كان بالمرصاد، قبل أن يتلقى توتنام ضربة موجعة.

الدقيقة 55 وفي كرة مشتركة بين فابيان ديلف وهاري كين، فشل الأخير في الوقوف على قدمه من جديد.

وظهر هاري كين وهو يغادر أرضية ملعب المباراة تماما، وهو مسنودا على كتف أحد أعضاء الجهاز الطبي لـ توتنام.

هاري كين عاد مؤخرا من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر جعلته يغيب لمدة شهر ونصف.

والآن نجم السبيرز يخرج مصابا وقد يغيب عن فترة هي الأهم في موسم توتنام، في المنافسة على إنهاء الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي إلى جانب مواجهة الإياب أمام مانشستر سيتي.

أنا سون

وعندما ظهر بأن التعادل السلبي سيسطر على المواجهة، رفض كريستيان إريكسن وسون، خروج توتنام بالتعادل.

أريكسن يرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ويفشل سون في البداية في السيطرة عليها لتتجه للخروج لركلة مرمى.. ولكن

الكوري المتألق لحق بالكرة قبل أن يمر من دفاع سيتي ويطلق تسديدة أرضية زاحفة تهز الشباك وتعلن تقدم فريقه.

وكاد توتنام أن يستغل المرتدات عقب الهدف، ولكن المحاولات لم تفلح.

بينما ابتعدت الخطورة الفعلية على مرمى لوريس.

الجولة الأولى من القمة تنتهي والآن ننتظر الجولة الثانية.. والإثارة مضمونة.