تفصلنا أيام قليلة عن معرفة كل مجموعات كأس أمم إفريقيا 2019 فمن سيواجه أصحاب الأرض والفريق الأكثر تتويجا بالبطولة منتخب مصر؟

وأجرى FilGoal.com قرعة خاصة لكأس أمم إفريقيا 2019 يشارك فيها نجوم الكرة المصرية.

منحنا كل منتخب متأهل لكأس أمم إفريقيا رقما حسب تصنيفه في القرعة، وكل نجم يختار ثلاثة أرقام لتحديد مجموعة مصر في البطولة.

وجاءت اختيارات سيف زاهر عضو اتحاد الكرة كالتالي:

مصر

مالي

أنجولا

مدغشقر

وعلق سيف زاهر على اختياراته لـFilGoal.com قائلا: "هذه مجموعة سهلة جدا وأتمناها بكل تأكيد".

وأتم "منتخب مصر قادر على التتويج باللقب خاصة أن البطولة تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا".

أنت أيضا يمكنك اختيار مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا ثم حمل صورة المجموعة التي اخترتها وأرسلها لنا عن طريق تعليق في منشور فيسبوك، أو شاركها عبر حسابك مع عمل Tag لصفحة FilGoal.com أو يمكنك إرسال الصور للصفحة كي تحصل على فرصة الفوز بقميص الفراعنة.

وسنقوم بعمل سحب لاختيار اسم الفائز بين أصحاب التوقعات الصحيحة.

اضغط هنا واختر مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2019

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