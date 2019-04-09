إيهاب جلال: مواجهة الزمالك؟ نسعى للفوز بكل المباريات

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 23:53

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مدرب المصري

لا يشعر إيهاب جلال المدير الفني للمصري بأي قلق من مواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في مسابقة الدوري المصري.

وصرح جلال عبر قناة أون سبورت "كل المباريات صعبة ولكن بنوعية مختلفة، سنواجه الزمالك بعد مباراته ضد الأهلي وقبل استعداده للقاء جديد في كأس الكونفدرالية".

وأضاف "نستعد للزمالك مثل أي مباراة أخرى، ويهمني تجهيز أكبر عدد من اللاعبين في ظل ضيق الوقت قبل مواجهة الإسماعيلي يوم 14 أبريل ثم الأهلي 22 من الشهر ذاته".

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وأشار "مباراة الزمالك صعبة لموقف الفريقين في ظل ضغط المنافسة، لا أقلق رغم أن الزمالك متصدر المسابقة منذ بداية الموسم، ولكنها مباراة 90 دقيقة وأسعى للفوز مثل المنافس".

وأتم مدرب المصري تصريحاته "ليس من عادتي الاهتمام بلاعبي الفرق الأخرى بل شكل وطريقة اللعب ومواطن القوة والضعف، والأهم أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات".

ويلعب المصري ضد الزمالك مساء الخميس في الجولة الـ28 للدوري بملعب الجيش في السويس.

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يتصدر الزمالك قمة الجدول بـ57 نقطة.

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