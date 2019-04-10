مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي وقمة يونايتد وبرشلونة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 00:47

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد - علي معلول

يشهد اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية على المستوى المحلي والأوروبي.

ففي الدوري سيواجه الأهلي منافسه مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء عبر قناة "أون سبورت" وذلك لحساب الجولة 28.

أما في تمام الخامسة والنصف فسيواجه الإسماعيلي نظيره الجونة في لقاء مؤجل من الجولة 17 عبر قناة "أون سبورت" أيضا.

وفي دوري أبطال أوروبا وفي تمام التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1" سيواجه مانشستر يونايتد منافسه برشلونة في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

أما عبر قناة "بي إن سبورتس 2" وفي التوقيت ذاته سيواجه أياكس أمستردام نظيره يوفنتوس.

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