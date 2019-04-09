محرز: سنرد بقوة على توتنام في العودة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 23:26

كتب : FilGoal

رياض محرز - هاري وينكس - مانشستر سيتي - توتنام

شدد رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على أن فريقه سيبدأ الاستعداد سريعا ليرد على توتنام في مباراة العودة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي أمام توتنام بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بملعب توتنام الجديد. (طالع التفاصيل)

وقال محرز عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "سيطرنا على مجريات معظم أوقات اللقاء وكان لنا أكثر من فرصة في الشوط الأول".

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النجم الجزائري أكمل حديثه "في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل من ناحية الهجمات المرتدة".

وأوضح محرز "الخسارة بهدف واحد مثل التعادل السلبي وينبغي علينا في الحالتين أن نحقق الفوز على ملعبنا، وهذا ما نستعد له من الآن".

وأكمل "سنبدأ الاستعداد بقوة من أجل الرد على توتنام في العودة وتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي".

وأتم تصريحاته "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين وجميعهم جاهزون للمشاركة في أي مباراة".

ويلعب مانشستر سيتي ضد توتنام في مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل 17 أبريل بملعب الاتحاد.

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