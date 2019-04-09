رئيس الوزراء الإسباني مهاجما جوارديولا: أشعر بالإهانة من تعليقاته

هاجم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بسبب تعليقات الأخير المتعلقة باستقلال إقليم كتالونيا.

سانشيز الذي يقود حزب العمال الاشتراكي الإسباني في الانتخابات الوطنية خلال الشهر الجاري انتقد تعليقات جوارديولا بشأن الدولة الإسبانية.

مدرب برشلونة الأسبق قال في تصريحات سابقة إن الدولة الإسبانية استخدمت القمع وتعاملت بقوة مع إعلان إقليم كتالونيا استقلاله.

وسانشيز لم تعجبه تلك التصريحات ليرد قائلا لصحيفة ماركا: "الرياضة جزء من فخرنا القومي، ولا يجب أبدا أن تتحول إلى السياسة".

وأضاف "تعليقاته عن أن إسبانية دولة سلطوية أزعجتني بالطبع. أشعر بالإهانة مما قاله لأنه ليس حقيقي".

وواصل انتقاده "إنه يتحدث عن المنتخب الإسباني ولكن مما أعرفه فهذه نفس البلد التي طلبت منه أن يكون مدربا للمنتخب في وقت ما".

ويعد جوارديولا من المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا عن الدولة الإسبانية رفقة جيرارد بيكيه وشابي هيرنانديز وأندريس إنييستا وآخرين من لاعبي برشلونة.

"لنستقل عنهم ونبني دولة جديدة أساسها العدل.. استقلال كتالونيا حتمي لأن عقارب الساعة لا تعود للوراء".

بهذه الكلمات دعا جوسيب جوارديولا الذي كتب أمجاد عريقة لبرشلونة للتصويت إلى المرشحين المنتمين للحركات الانفصالية في الانتخابات المحلية لإقليم كتالونيا في إسبانيا في سبتمبر عام 2015.

وتعرض جوارديولا من قبل لعقوبة من الاتحاد الإنجليزي بسبب ارتدائه شارة صفراء لإعلان تضامنه مع المعتقلين في الإقليم الكتالوني.

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