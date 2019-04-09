فان دايك يكشف عن اختياره لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 12:31

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - توتنام

كشف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن اختياره لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في ترشيحات رابطة اللاعبين المحترفين.

واختار الدولي الهولندي، رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي كأفضل لاعب في المسابقة خلال الموسم الجاري.

أوضح في تصريحات صحفية "صوّت لصالح سترلينج. فعلت ما أعتقده، وما أعتقده أنه يستحق تلك الجائزة".

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وأضاف "أدى موسما رائعا. كان بإمكاني التصويت لبيرناردو سيلفا أيضا وثنائي آخر من مانشستر سيتي".

وواصل الحديث عن اختياره "أنا أمين، وأعتقد أنه تطور كثيرا كلاعب، دعونا نرى إن كان سيفوز بالجائزة".

فان دايك دخل أيضا في ترشيحات رابطة اللاعبين المحترفين للجائزة - التي توج بها محمد صلاح الموسم الماضي - بعد الأداء الرائع الذي قدمه رفقة الريز والتأثير الدفاعي الذي أسهم به في الحفاظ على نظافة شباكه كأقوى دفاع في المسابقة.

وتطرق مدافع ساوثامبتون السابق إلى تنافس فريقه على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، إذ يحتل الصدارة في الأولى بشكل مؤقت فيما وصل لربع نهائي المسابقة الأوروبية.

وقال: "بالطبع سوف نكون فخورين، هذا أمر يتوجب علينا، لكن كل العمل الشاق على أرض التدريبات هو مجهودنا جميعا، نرغب في الفوز بشيء كفريق. آمل أن يحدث ذلك".

وأتم "يجب أن نرفع رؤوسنا بعد ما جمعناه من نقاط، فخسارة مباراة وحيدة فقط أمر مميز للغاية، وحتى يتحدد كل شيء فقط علينا المضي قدما".

اختر تشكيل ليفربول المثالي خلال الموسم الجاري:

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