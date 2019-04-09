عامر حسين: تأجيل صيانة برج العرب بعد مباراة الأهلي وصن داونز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل عمليات صيانة ملعب برج العرب لما بعد مباراة الأهلي وصن داونز.

ويستضيف ملعب برج العرب مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي السبت المقبل في إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عامر حسين في برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "صيانة ملعب برج العرب ستتأجل عقب المباراة".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي بعدما شاهد مباراة الأهلي والاتحاد في برج العرب وافق على أن يحتضن مواجهة صن داونز".

وأكمل "ولكن عقب لمباراة لن يحتضن الملعب سوى المباريات الهامة فقط".

وبسؤاله إذا ودع الأهلي بطولة إفريقيا كيف سيكمل بطولة الدوري رد قائلا: "في حالة خروج الأهلي من البطولة سيتم التنسيق بين مبارياته ومباريات الزمالك الذي ينافسه حتى يكون هناك نسبة وتناسب".

وشرح "لأن الأهلي وقتها سيكون أمامه الكثير من الوقت وبالتأكيد لن يظل دون خوض مباريات".

وخسر الأهلي أمام صن داونز في مباراة الذهاب بخماسية دون رد.

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