بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم

كشف أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز حقيقة ما تردد بخصوص انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم.

وكتب عفيفي على حسابه الرسمي على (فيسبوك) "بشأن ما تردد مؤخرا في أكثر من مناسبة عن إمكانية انتقال قائد بيراميدز عبد الله السعيد لـ الزمالك نهاية الموسم، يؤكد نادي بيراميدز على تمسكه الكامل بكل لاعبي الفريق".

وأضاف "بيراميدز ينفي وجود أي نية للتفريط في أي من ركائز الفريق الأساسية بعد نهاية الموسم".

وتابع "يؤكد نادي بيراميدز على احترامه لكل الأندية المصرية ولكنه بطبيعة الحال لا يضع أي أولوية تسبق مصلحة فريقه الذي يتطلع لاعتلاء منصات التتويج".

وأهاب عفيفي في نهاية منشوره ضرورة "تحري الدقة فيما يخص أخبار بيراميدز".

عبد الله السعيد لم يلعب بقميص الزمالك من قبل ولكنه وقع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء قبل أن يُجدد لـ الأهلي.

الأهلي بعدها قرر عرض السعيد للبيع عقب التجديد وبالفعل رحل اللاعب معارا إلى فنلندا أولا قبل أن ينضم إلى أهلي جدة.

رحلة السعيد انتهت في السعودية ليعود إلى الدوري المصري من جديد ولكن من بوابة بيراميدز.

وانضم عبد الله السعيد إلى بيراميدز وكتب ظهوره الأول مع الفريق أمام الأهلي ونجح في التسجيل والصناعة في انتصار فريقه على المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف.

ولعب عبد الله السعيد 11 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم مع بيراميدز ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة من 26 مباراة.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 57 نقطة من 24 مباراة، الأهلي في المركز الثاني بـ 55 نقطة من 24 مباراة.

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