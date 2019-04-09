بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 00:57

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

كشف أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز حقيقة ما تردد بخصوص انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم.

وكتب عفيفي على حسابه الرسمي على (فيسبوك) "بشأن ما تردد مؤخرا في أكثر من مناسبة عن إمكانية انتقال قائد بيراميدز عبد الله السعيد لـ الزمالك نهاية الموسم، يؤكد نادي بيراميدز على تمسكه الكامل بكل لاعبي الفريق".

وأضاف "بيراميدز ينفي وجود أي نية للتفريط في أي من ركائز الفريق الأساسية بعد نهاية الموسم".

أخبار متعلقة

سعفان الصغير: شعرت أننا 12 لاعبا ضد بيراميدز رغم النقص العددي رئيس الإسماعيلي: لاعبو الفريق أظهروا مسؤوليتهم رغم الهزيمة أمام بيراميدز ثروت سويلم لـ في الجول: سيتم فحص شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد.. ثم حفظها منتخب مصر يجيب - هل ينضم عبد الله السعيد لقائمة أمم إفريقيا

وتابع "يؤكد نادي بيراميدز على احترامه لكل الأندية المصرية ولكنه بطبيعة الحال لا يضع أي أولوية تسبق مصلحة فريقه الذي يتطلع لاعتلاء منصات التتويج".

وأهاب عفيفي في نهاية منشوره ضرورة "تحري الدقة فيما يخص أخبار بيراميدز".

عبد الله السعيد لم يلعب بقميص الزمالك من قبل ولكنه وقع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء قبل أن يُجدد لـ الأهلي.

الأهلي بعدها قرر عرض السعيد للبيع عقب التجديد وبالفعل رحل اللاعب معارا إلى فنلندا أولا قبل أن ينضم إلى أهلي جدة.

رحلة السعيد انتهت في السعودية ليعود إلى الدوري المصري من جديد ولكن من بوابة بيراميدز.

وانضم عبد الله السعيد إلى بيراميدز وكتب ظهوره الأول مع الفريق أمام الأهلي ونجح في التسجيل والصناعة في انتصار فريقه على المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف.

ولعب عبد الله السعيد 11 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم مع بيراميدز ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة من 26 مباراة.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 57 نقطة من 24 مباراة، الأهلي في المركز الثاني بـ 55 نقطة من 24 مباراة.

أختر تشكيل بيراميدز من هنا

اقرأ أيضا:

أحمد بلال يسحب لـ في الجول قرعة مصر في كأس أمم إفريقيا: "حلو حلو"

سكتة دماغية وشلل جزئي وصعوبة في التحدث.. ماذا حدث لـ أجوجو بعد الزمالك

بالفيديو – تمريرة وردة تصنع انتصار أتروميتوس على أبولون

مصدر في الزمالك لـ في الجول: جروس رفض فكرة تبكير مباراة المصري

وائل جمعة لـ في الجول: ما حدث للأهلي ضد صن داونز أمر نادر.. اللعب بثلاثي دفاعي هو الأفضل في العودة

في الدوري بيراميدز عبد الله السعيد الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-4-2019 والقنوات الناقلة.. يا مراحب بليالي الأبطال 2 ساعة | المحترفون
عامر حسين: تأجيل صيانة برج العرب بعد مباراة الأهلي وصن داونز 2 ساعة | الدوري المصري
ساري يتحدث عن "رحيل هازارد لـ ريال مدريد" ويُصرح: والدته تستحق الإشادة! 3 ساعة | أوروبا
هازارد: ربما الحظ وقف معي قليلا في الهدف.. وردي على هتافات "الرحيل لـ ريال مدريد" 3 ساعة | أوروبا
مدحت شلبي يسحب لـ في الجول قرعة مصر في كأس أمم إفريقيا: "لوز العنب وأمنية" 3 ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز 4 مران الأهلي الأول بعد خماسية بريتوريا.. جلسة "عاصفة" مع الخطيب ورسالة من عبد الحفيظ للاعبين

قد ينال إعجابك