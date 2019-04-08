أبو تريكة عن هدف هازارد المبهر: إذا كنت بدلا من بيريز لقدمت "شيك مفتوح" له

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 22:14

كتب : FilGoal

هازارد - تشيلسي

تغنى محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية بالهدف الذي سجله إيدين هازارد نجم تشيلسي في مرمى وست هام.

تشيلسي يواجه وست هام في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

هازارد سجل هدفا ولا أروع ولا أجمل بعد المرور من 5 لاعبين والتسديد بكل قوة وإتقان من داخل منطقة الجزاء. (شاهد الهدف)

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وتحدث أبو تريكة عن الهدف قائلا: "لوحة فنية مبهرة ولا أجمل. هدف ممتع من أجمل أهداف الموسم".

وأضاف خلال تواجده في استوديو beIN "على المستوى الشخصي استمتعت للغاية بلقطة الهدف. لحظة إبداعية لا تمل نهائيا منها".

وتابع "هازارد يقول لـ ريال مدريد أنا هنا. إذا كنت بدلا من بيريز – رئيس ريال مدريد – لقدمت "شيك مفتوح" لـ هازارد".

وأكمل حديثه قائلا: "هازارد استلم الكرة وحول مساره وأنطلق مسرعا ومر دون أن يفقد الكرة وسدد بكل قوة وأثناء انطلاقته. لحظة ممتعة".

وأشار "هازارد لاعب كبير جدا جدا جدا. يمتلك إمكانيات مميزة. هدفه لا تمل من تحليله وتكرار مشاهدته".

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 18 للاعب البلجيكي خلال الموسم الجاري مع تشيلسي في كل البطولات ليصبح ثاني أعلى مواسمه التهديفية بعد 2014-2015 حينما سجل 19 هدفا.

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت في وقت سابق اقتراب ريال مدريد من ضم هازارد. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع البلوز تشيلسي مع نهاية الموسم المقبل، مما يُقربه أيضا من الرحيل لـ ريال مدريد.

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في أوروبا تشيلسي هازارد محمد أبو تريكة

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