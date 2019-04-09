فحص طبي لـ عاشور قبل مران الأهلي.. وانتظام هشام محمد وإسلام محارب

يخضع حسام عاشور قائد الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم الثلاثاء.

ويهدف الفحص لاختبار مدى جاهزية عاشور للمشاركة في مواجهة الأهلي ومصر للمقاصة في الجولة 28 من الدوري المقامة غدا الأربعاء.

وكان عاشور، قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة وأدى تدريبات تأهيلية؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة الجماعية.

ويتحدد اليوم مصير اللاعب من المشاركة مع الفريق في مباراة مصر المقاصة، أو تأجيل الدفع به وتجهيزه لمباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي المقابل، يعود هشام محمد وإسلام محارب لاعبا الفريق للمشاركة في مران الفريق الجماعي في غضون 48 ساعة، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي والتأكد من جاهزيتهما بشكل نهائي للمشاركة والتواجد مع الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتعرض هشام محمد لإصابة في العضلة الخلفية، فيما اشتكى محارب من إجهاد في الحوض، وعلى ضوء حالة الثنائي خلال الـ48 ساعة المقبلة يتحدد عودتهما للمشاركة الجماعية.

وكان الفريق قد استعاد جهود بعض اللاعبين بعد تماثلهم للشفاء حيث شارك شريف اكرامي ووليد سليمان في المران.

أما أحمد الشيخ فيعود للمشاركة في المران الجماعي الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له؛ للتخلص بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وتعرض الشيخ، لإصابة بكدمة في الركبة وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويسابق الشيخ الزمن للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يبدأ اللاعب مشاركته مع الفريق عقب مباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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