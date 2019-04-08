حوار – ماتا يتحدث عن تكرار معجزة تشيلسي مع يونايتد ضد برشلونة.. ولماذا لن يخسر فريقه حتى لو أٌقصي

يؤمن خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد أن فريقه يستطيع تكرار ما حدث قبل سبع سنوات من ناديه السابق تشيلسي حينما أقصى برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

خوان ماتا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويحل برشلونة ضيفا على يونايتد يوم الأربعاء المقبل في ملعب أولد ترافورد لملاقاته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث ماتا لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "هناك تشابهات كثيرة بين المواجهتين، في ذلك الموسم مع تشيلسي غيرنا مدربنا مثلما حدث الآن وبرشلونة كان المرشح الأوفر حظا للفوز مثل الموسم الحالي".

وأضاف اللاعب الإسباني "أيضا في ذلك الوقت لعبنا المباراة الأولى في ستامفورد بريدج مثل الموسم الجاري، لكن بكل تأكيد الظروف الآن مختلفة رغم التشابهات".

وأكمل "إقصاء برشلونة مع تشيلسي لم يكن متوقعا ولكننا كنا واثقين في قدرتنا على الفوز وأتذكر نصف النهائي الآخر كان بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد والكل كان ينتظر كلاسيكو في النهائي ولكن المباراة أقيمت بين تشيلسي وبايرن".

وأردف لاعب فالنسيا الأسبق "لا يمكن أن تعرف ما سيحدث في كرة القدم".

مواجهة استحواذ برشلونة

في مواجهة تشيلسي مع برشلونة كان الاستحواذ لصالح الفريق الكتالوني أكبر بكثير في كلا المباراتين وماتا يتوقع تكرار الأمر ذاته أمام يونايتد.

وعلق ماتا على ذلك الأمر "سنحاول التعبير عن أنفسنا عندما نستحوذ على الكرة فنحن نعلم أن طريقة لعب برشلونة تعتمد على الاستحواذ عليها ولكننا سنحاول استخلاصها حتى لا يشعرون بالراحة في الملعب".

وواصل "ستكون هناك لحظات خلال المباراة بكل تأكيد سنعاني بسببها لأن برشلونة سيضع ضغطا كبيرا علينا ولكن عليك أن تعاني من أجل الفوز فالفرق الجيدة تعاني وتتأقلم على ما يحدث ثم تعبر الموقف".

وشدد "لا يوجد أي سبب لنشعر بالتشاؤم بل هناك الكثير لنكسبه أكثر مما نخسره مثل الخبرة ويجب أن نتحلى بالإيجابية فإن قمنا بكل شيء بشكل صحيح فستكون لدينا فرصنا للفوز والتأهل للدور التالي".

التحول مع سولشاير

ارتفع أداء مانشستر يونايتد وتحولت نتائجه للأفضل مع مدربه أولي جونار سولشاير الذي تولى المهمة خلفا لجوزيه مورينيو فماذا حدث؟

قال ماتا: "هذا حقيقي نتائجنا تغيرت مع المدرب الجديد بعيدا عن الأسابيع الأخيرة ولا يمكن أن ننسى أن أولى أسطورة لهذا النادي وسجل أحد أهم أهدافه في نهائي دوري الأبطال عام 199 في ملعب كامب نو".

وأكمل "أولي لديه الحمض النووي لمانشستر يونايتد ونحن فهمنا ذلك وفي وقت قليل تحسنا وهو شخص جيد وقائد رائع لتلك المجموعة من اللاعبين".

أما عن العودة التاريخية ليونايتد ضد باريس سان جيرمان بالفوز عليه في ملعبه بثلاثة أهداف لهدف رغم الهزيمة ذهابا بهدفين دون رد في دور الـ16 من دوري الأبطال علق ماتا "لسوء الحظ لم أكن متواجدا في ليلة باريس وكذلك 10 آخرين من زملائي ربما ذلك يجعل تلك المباراة أكثر أسطورية وتاريخية".

وأضاف "أن تتأخر في النتيجة في اللقاء الأول الكل اعتقد أن العودة مستحيلة ولكن في النهاية حققنا الفوز وكانت ليلة أسطورية ولن تُنسي أبدا".

وأتم ماتا حديثه بالعودة عن مواجهة برشلونة قال: "ما أود قوله إننا نريد الفوز بشكل كبير جدا وهذا الفريق لديه خبرة بتواجد اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب وسنواجه كل ذلك بفخر ارتداء قميص مانشستر يونايتد الذي لا يستسلم أبدا".

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