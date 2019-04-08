بدأ مسؤولو نادي الزمالك إنهاء إجراءات سفر مصطفى فتحي جناح الفريق إلى ألمانيا من جديد من أجل الاطمئنان على إصابته.

مصطفى فتحي سافر إلى ألمانيا في شهر فبراير الماضي، ليخضع لعملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطة منظار جراحي، ليتأكد غيابه ما بين 8 لـ 12 أسبوعا من تاريخ العملية.

وعلم FilGoal.com أن مصطفى فتحي يستعد للسفر مرة أخرى إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لعمل أشعة جديدة للاطمئنان على ركبته وبداية البرنامج التأهيلي في ألمانيا.

وتحدث مصطفى فتحي في وقت سابق عن إصابته، قائلا: "بعد أسبوعين من الآن سأتواجد مرة أخرى في ألمانيا لإجراء أشعة جديدة للاطمئنان على الركبة".

وأضاف "بعدها سأبدأ فترة التأهيل، وعودتي للملاعب ستكون بعد شهر أو 6 أسابيع من وقت بداية التأهيل".

وأشار "إذا لم أقدر على التواجد مع الزمالك قبل انطلاق أمم إفريقيا، سأتواجد بشكل طبيعي عقب انتهاء البطولة لاستكمال مشوار الدوري مع الزمالك".

مصطفى فتحي يغيب عن المشاركة مع الزمالك منذ إصابته في الركبة في الخامس من شهر يناير من العام الجاري.

ولعب مصطفى فتحي 7 مباريات هذا الموسم في الدوري ونجح في الصناعة مرة.

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