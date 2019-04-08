ليلة_الأبطال – مؤتمر بوكيتينو: أنا وجوارديولا متشابهان.. ونريد إثبات قوتنا أمام مانشستر سيتي

يؤمن ماوريسيو بوكيتينو المدير افني لتوتنام إنه يشبه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في طريقته الهجومية ورغبتهما الدائمة في الهجوم.

ويستضيف توتنام نظيره مانشستر سيتي غدا الثلاثاء في ملعب نيو وايت هارت لين لملاقاته في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بوكيتينو في المؤتمر الصحفي عن التشابه بينه وبين جوارديولا قائلا: "التقيت أنا وجوارديولا كثيرا في إسبانيا وكان من الصعب دائما ملاقاة برشلونة".

واستدرك "لكنه يعرف إننا نحب اللعب بشجاعة والهجوم وأن نصبح أبطالا وغدا سنقوم بكل شيء من أجل الفوز".

وعن اللقاء قال: "ستكون مباراة صعبة جدا فمانشستر سيتي أحد أفضل الفرق في أوروبا ونريد بداية المباراة بقوة والسيطرة عليها والتعامل بشكل جيد في المواقف المختلفة التي ستحدث".

وأضاف "دوري الأبطال مختلف كليا عن الدوري الإنجليزي ونتمنى أن تكون مباراة صعبة على خصمنا وأن تساعدنا الأجواء على تحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل "هذه واحدة من أهم المباريات لي كمدرب فاللعب في دوري الأبطال حافز إضافي لنا ونعلم أن المباراة ستكون صعبة".

وأتم المدرب الأرجنتيني "هذه مباراة في ربع نهائي دوري الأبطال وليست مباراة ودية الفرق الكبرى تحب خوض تلك اللقاءات".

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