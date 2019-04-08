سترلينج: أنا أسود وأفتخر.. ولم أختبر العنصرية قبل ليفربول

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 22:04

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي

وجّه رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي رسائل قوية جديدة بخصوص العنصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام توتنام هوتسبير.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على توتنام هوتسبير في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بغية الوصول للمربع الذهبي للمرة الثانية في تاريخه.

سترلينج قاد مقاومة كبيرة للعنصرية في الفترة الماضية، تزامنا مع تصريحات لمنافسه في مباراة غدا: داني روز لاعب توتنام، الذي اعترف بتشوقه لاعتزال كرة القدم حتى يتجنب العنصرية في الملاعب. (طالع التفاصيل)

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وقال جناح منتخب إنجلترا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أعتقد أن كل شخص مخوّل بالتعبير عن رأيه. أمي علّمتني أن أحب نفسي، وأن أحب لون بشرتي، وأن أتصالح مع ذلك".

مضيفا: "لا أتفق مع فكرة مغادرة الملعب عند إطلاق الهتافات العنصرية. ففي نهاية الأمر، سأفضّل أن أفوز بالمباراة لأن ذلك سيؤلمهم أكثر".

وواصل: "إنهم يحاولون التأثير عليك، وإن غادرنا الملعب جميعا فهذا يجعلهم فائزين. أما إن سجّلت وفزت بالمباراة، فهذا شعور أفضل".

وتطرق للحديث عن داني روز: "سمعت بعض القصص عن ماضي روز، لا أريد التطرق إلى تفاصيل، ولكنها أمور حدثت له في مرحلة الناشئين وما إلى ذلك. ولذا أعتقد أنه اختبر هذا الأمر عدة مرات، أنا متعاطف معه".

وشدد: "أحترم تصريحاته، ومن المحزن أن نسمع ذلك حقا. لا أعتقد أنني قادر على صنع الفارق، فالعنصرية أمر يحدث من قبل ولادتي، ومن قبل ولادة أبي وأمي، ولذا لا أستطيع الحديث سوى عن أمور حدثت لي ولمن حولي، وهذا النطاق الذي يمكنني رفع الوعي فيه".

كاشفا عن هدفه الرئيس: "لا أحاول أن أكون شخصا يقود أو ما إلى ذلك. يمكنني فقط رفع التوعية، والأشخاص في مناصب أعلى عليهم القيام بعملهم. إن تحدث المزيد من اللاعبين فسيكون الوضع أفضل".

وأضاف: "خلال طفولتي، أخبرتني أمي دائما أنني طفل أسود رائع، وأنا أدرك ذلك، عندما أسمع ذلك، فلا أشعر أنه نبأ جديدا علي. أدرك أنني أسود وأفتخر بذلك، أثق في جسدي".

مختتما: "حتى أكون عادلا، فإنني لم أختبر العنصرية في لندن، اختبرتها تحديدا عندما اتجهت شمالا وانضممت لـ ليفربول، كانت هذه المرة الأولى التي واجهت فيها العنصرية".

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