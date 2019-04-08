ليلة_الأبطال - مؤتمر جوارديولا: توتنام ليس هاري كين فقط.. وهذا سبب عدم عودتنا لمانشستر

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن توتنام منافسه المقبل في دوري أبطال أوروبا لا تتمركز قوته في مهاجمه هاري كين فقط.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا غدا الثلاثاء على توتنام في ملعب نيو وايت هارت لين لملاقاته في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين: "توتنام ليس هاري كين فقط بل هو فريق قوي بدنيا وفي كل شيء آخر هو فريق لا يٌصدق".

وأضاف "قلت ذلك لألف مرة عن توتنام هو فريق رائع".

اما عن سبب بقاء الفريق في العاصمة الإنجليزية لندن عقب لقاء برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وعدم عودته لمدينة مانشستر قال: "من أجل تفادي الزحام والذهاب للمطار والاستيقاظ مبكرا لساعة من أجل الانتقال وهذا أعطى راحة أكبر لنا لقد تناولنا الغذاء سويا وكان أمامنا متسع من الوقت للتحدث مع بعضنا البعض".

وأكمل "هذا الفريق رائع وأثبت قدرت على التركيز في المباريات التي نخوضها كل ثلاثة أيام ولهذا نحن الآن هنا".

أما عن موقف سيرجيو أجويرو من اللقاء قال: "هو يشعر بتحسن وتدرب اليوم مع الفريق لأول مرة".

وأتم جوارديولا حديثه عن موقف كايل ووكر وبنجامين ميندي قائلا: "تعافى الثنائي من الإصابات التي لحقت به وأعتقد أنه يستطيع المشاركة غدا".

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