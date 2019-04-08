بالفيديو – يا للروعة.. هازارد يدك مرمى وست هام بعدما مر من 5 لاعبين

وست هام يتكتل دفاعيا والنتيجة تشير للتعادل السلبي؟ لا مشكلة فقط مرر الكرة إلى إدين هازارد واترك له حرية التصرف.

وسجل هازارد هدفا رائعا للغاية مع تشيلسي في شباك وست هام بعدما مر من خمسة لاعبين قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء.

وسدد هازارد الكرة بيسراه في شباك لوكاس فابيانسكي ليعلن عن تقدم الزُرق.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 18 للاعب البلجيكي خلال الموسم الجاري مع تشيلسي في كل البطولات ليصبح ثاني أعلى مواسمه التهديفية بعد 2014-2015 حينما سجل 19 هدفا.

ويستضيف تشيلسي منافسه وست هام في ملعب ستامفورد بريدج اليوم الاثنين في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

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