كشف مصدر مقرب من الأروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي أن المدرب لديه رغبة مؤكدة وقاطعة في الاستمرار مع الأحمر.

وفي المقابل، أكد المصدر أن إدارة النادي لم تبلغ الأوروجوياني بتقديم استقالته، أو إقالته، قبل يومين من مواجهة الأهلي لمصر للمقاصة في الدوري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لاسارتي ملتزم بتعاقده طالما الأهلي يرغب في استمرار التعاقد".

وشدد "لم يتحدث أي مسؤول من الأهلي مع لاسارتي أو وكلائه من أجل التمهيد لفض الارتباط".

وأتم المصدر "لاسارتي وعد الجميع داخل الأهلي بتجاوز ما حدث وتصحيح المسار والعمل على تقديم مباراة رد اعتبار كبيرة ضد صن داونز".

ما هو الموقف الحالي في النادي؟

حتى الآن، إدارة النادي لم تفكر في أي بدائل محلية أو أجنبية لمارتين لاسارتي. هذا الموقف قد يتبدل في حال حدوث أي نتيجة سلبية في مواجهة المقاصة في الدوري.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com من مصدر مسؤول في الأهلي أنه "لم تحدث أي مشاورات أو مداولات بشأن مصير لاسارتي حتي الآن، ومجلس الإدارة لم يجلس ولو بشكل ودي أو تناقش حتي تليفونيا".

وأضاف "الخطيب هو المفوض للتعامل في ملف كرة القدم، وهو من يدرس كل شيء ويتخذ قرارات يعرضها على المجلس".

المصدر أوضح "لتفكير الآن منصب فقط على كيفية دعم الفريق ومساندته أولا خلال مباراة المقاصة إذا لم يتم تأجيلها، ثم مباراة العودة أمام صن دوانز، ولا يمكن الانشغال بأي شيء آخر الآن على الأقل".

كان الأهلي قد خسر أمام ماميلودي صن داونز بخمسة أهداف مقابل لا شيء مساء أمس السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل على استاد برج العرب في لقاء الإياب، إذ يحتاج الفريق المصري للفوز بسداسية من أجل التأهل.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

اختر تشكيل الأهلي الأمثل لمواجهة مصر للمقاصة؟

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