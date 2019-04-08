شارك برأيك.. ما الفرق الأقرب للهبوط من الدوري المصري الممتاز؟

إذا كان نزاع القمة ملتهبا بين القطبين فإن صراع البقاء لا يقل ضراوة بسبب التقارب الكبير بين الفرق التي تأمل تفادي الهبوط من الدوري المصري الممتاز.

حتى الآن ووفقا لعدد النقاط التي حصل عليها كل فريق، فقط الزمالك والأهلي وبيراميدز هي الأندية الثلاثة التي ضمنت البقاء في البطولة المحلية.

عدا ذلك، كل الفرق لا تزال مهددة حتى البعيد منها عن القاع مثل المصري والمقاولون العرب ومصر للمقاصة والإسماعيلي.

6 جولات متبقية تعد بإثارة بالغة في صراع البقاء.

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شاركنا برأيك، ما الفرق الأقرب للهبوط؟ اضغط على الأندية التي تراها راحلة عن الدوري مع نهاية الموسم.