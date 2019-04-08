مران الأهلي الأول بعد خماسية بريتوريا.. جلسة "عاصفة" مع الخطيب ورسالة من عبد الحفيظ للاعبين

لمدة نصف ساعة، وبخ محمود الخطيب رئيس الأهلي لاعبي الفريق بعد الخسارة من صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 5-0.

قبل المران الأول بعد المباراة التي وضع الأهلي بعدها قدما ونصف خارج البطولة، اجتمع الخطيب بلاعبي الفريق في جلسة وصفت بـ"العاصفة".

وفي المقابل، أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي اللاعبين أن ما حدث أمام صن داونز لا يمثل شخصية الأهلي أو تاريخه، وأنهم كلاعبين قصروا، وأن "أي لاعب غير مسؤول لن يكون له مكان في الفريق"، مشددا أن "رد الاعتبار أصبح واجبا".

وبعد جلسة الخطيب مع اللاعبين، اجتمع رئيس النادي بعبد الحفيظ، والمدير الفني للفريق مارتين لاسارتي للنقاش حول ما حدث في جنوب إفريقيا.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com من مصدر مسؤول في الأهلي أنه "لم تحدث أي مشاورات أو مداولات بشأن مصير لاسارتي حتي الآن، ومجلس الإدارة لم يجلس ولو بشكل ودي أو تناقش حتي تليفونيا".

وأضاف "الخطيب هو المفوض للتعامل في ملف كرة القدم، وهو من يدرس كل شيء ويتخذ قرارات يعرضها على المجلس".

المصدر أوضح "التفكير الآن منصب فقط على كيفية دعم الفريق ومساندته أولا خلال مباراة المقاصة إذا لم يتم تأجيلها، ثم مباراة العودة أمام صن دوانز، ولا يمكن الانشغال بأي شيء آخر الآن على الأقل".

كان الأهلي قد خسر أمام ماميلودي صن داونز بخمسة أهداف مقابل لا شيء مساء أمس السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل على استاد برج العرب في لقاء الإياب، إذ يحتاج الفريق المصري للفوز بسداسية من أجل التأهل.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

بقية ما دار في المران

وتفقد الخطيب أرض الملعب، وعاين غرف الملابس الجديدة بالمدرج البحري، أثناء عقد لاسارتي لمحاضرة مع اللاعبين.

وفي المقابل، حرص قائد الفريق شريف إكرامي على الحديث مع اللاعبين على ضرورة العودة للعروض القوية والخروج من كبوة الخسارة بخماسية في جنوب إفريقيا.

وشارك شريف إكرامي ووليد سليمان بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، في وقت خاض فيه حسام عاشور وأحمد الشيخ وهشام محمد تدريبات علاجية.

اختر تشكيل الأهلي الأمثل لمواجهة المقاصة

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