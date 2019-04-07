توقع مجموعة مصر في كأس إفريقيا واربح قميص الفراعنة

الأحد، 07 أبريل 2019 - 13:43

كتب : FilGoal

هدف صلاح محسن مع منتخب مصر في النيجر

توقع الآن مجموعة مصر في كأس إفريقيا 2019 لتربح القميص الأصلي للفراعنة.

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إذا توقعت المجموعة بشكل صحيح قد تكون الرابح الوحيد لقميص منتخب مصر.

أمامك الفرصة للتوقع حتى مساء الجمعة موعد إجراء القرعة.

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توقع مجموعة مصر في كأس إفريقيا واربح قميص الفراعنة

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