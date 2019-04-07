توقع الآن مجموعة مصر في كأس إفريقيا 2019 لتربح القميص الأصلي للفراعنة.

شارك الآن عن طريق هذا المحتوى التفاعلي واختر مجموعة مصر ثم حمل صورة المجموعة التي اخترتها وأرسلها لنا عن طريق تعليق في منشور فيسبوك، أو شاركها عبر حسابك مع عمل Tag لصفحة FilGoal.com أو يمكنك إرسال الصور للصفحة. وسنقوم بعمل سحب لاختيار اسم الفائز بين أصحاب التوقعات الصحيحة.

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إذا توقعت المجموعة بشكل صحيح قد تكون الرابح الوحيد لقميص منتخب مصر.

أمامك الفرصة للتوقع حتى مساء الجمعة موعد إجراء القرعة.

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توقع مجموعة مصر في كأس إفريقيا واربح قميص الفراعنة

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