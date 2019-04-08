خاص اتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي لم يطلب تأجيل مباراة مصر للمقاصة

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 08:36

كتب : وليد الحسيني

ناصر ماهر - أحمد حمودي - الأهلي - المقاصة

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي تأجيل مباراته أمام مصر للمقاصة في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز المقرر إقامتها يوم الأربعاء.

وقال حسين لـFilGoal.com:"لم يصلني طلب لتأجيل المباراة. وكذلك لم يطلب الزمالك تغيير موعد مباراته أمام المصري".

وأتم "رزنامة الدوري مضغوطة وغير وارد تأجيل أي لقاء".

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ولم يغلق الأهلي الباب أمام احتمال طلبه تأجيل المباراة ليستعد بشكل أفضل لمواجهة ماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وأمام الأهلي مهمة صعبة جدا بعد خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة 5-صفر في جنوب إفريقيا.

وقال مصدر في الأهلي إن قرار طلب تأجيل المباراة في يد المدرب مارتن لاسارتي. (التفاصيل)

ولا يمانع مصر للمقاصة تأجيل المباراة دعما للأهلي قبل اللقاء المرتقب يوم السبت. (التفاصيل)

الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري

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