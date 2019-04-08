فرج عامر: مران سموحة بات مثل برشلونة بفضل حسام حسن.. ونحقق مع باسم مرسي

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 08:56

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - حسام حسن

أشاد فرج عامر رئيس سموحة بمدربه حسام حسن الذي فاز يوم الأحد على حرس الحدود محققا للفريق أول انتصار بعد 18 مباراة دون فوز، وأشار عضو برلمان مصر إلى أن هناك تحقيقا يتم مع اللاعب باسم مرسي.

وصرح عامر عبر قناة النهار "الفريق كان يفتقد الروح والثقة، إلا أن حسام حسن عالج الأمر وأعاد اكتشاف عدة لاعبين واعدين مثل إبراهيم عبد القوي وشريف رضا وكريم يحيى وأحمد فتوح ومحمود منصور".

وأشار "لكل مدير فني طريقته وأسلوبه، لكن الفترة الماضية سادت اللاعبين حالة من عدم الانتماء وتعاملوا مع النادي وكأنه منتجع".

أخبار متعلقة

كوتينيو: لا أفكر في العودة لإنجلترا اتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي لم يطلب تأجيل مباراة مصر للمقاصة مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-4-2019 والقنوات الناقلة.. تشيلسي وأبطال آسيا تشوبو موتينج يشرح سبب إهداره الفرصة العجيبة

وواصل رئيس سموحة "الأمور كانت مفككة لدرجة كبيرة، لقد كان اللاعبون ينزلون إلى التدريب بساندوتشات كبدة، ويأكلون الكرواسون في غرف خلع الملابس".

واستطرد "أتابع كل تدريب لسموحة، والمدير الفني حسام حسن يؤدي عملا مميزا، تشعر أنك تتابع مران برشلونة إلا أن الأداء يختلف نسبيا في اللقاءات ثم تحسنت بعض الرتوش في آخر مباراتين ضد الزمالك وحرس الحدود".

وأردف "ما يفعله حسام حسن حاليا كان من المفترض أن يتم في فترة الإعداد، لقد تكلل مجهودنا بالنجاح، وسموحة انطلق وعاد مجددا، أؤكد دائما مع أعضاء مجلس الإدارة أننا ارتكبنا خطأ كبيرا بالتأخر في التعاقد مع التوأم 4 سنوات".

وأتم تصريحاته "هناك تحقيق مع باسم مرسي، وحزين لخروجه عن النص أتمنى أن يخرج من هذه الحالة ليعود أفضل مما كان فهو شاب صغير وقادر على العودة ليكون أفضل مهاجم في مصر".

وتنفس حسام حسن الصعداء بالفوز على الحدود الذي سبقه 4 هزائم متتالية أمام الزمالك ووادي دجلة والمصري والإسماعيلي في بداية مشوار العميد مع النادي السكندري.

ونشبت أزمة بين الجهاز الفني لسموحة وباسم مرسي اللاعب المعار من الزمالك إلى سموحة.

وطالب الجهاز الفني لسموحة بإنهاء النادي لاستعارة باسم مرسي الذي خرج من حسابات حسام حسن.

ويستضيف سموحة فريق الإنتاج الحربي يوم الجمعة.

سموحة حسام حسن

نرشح لكم

أخر الأخبار

أبو ريدة يشكر الجيش بعد الموافقة على إقامة مباراة الأهلي في برج العرب والزمالك في السويس 5 دقيقة | إفريقيا
المصري لـ في الجول: لن نسمح ببث لقاء الزمالك تلفزيونيا 25 دقيقة | الدوري المصري
لاسارتي يكرر اعتذاره: ثقوا بنا لن نخذلكم مرة أخرى.. وما حدث في المران "واقعة فارقة" 28 دقيقة | إفريقيا
تعرف على تفاصيل جلسة الخطيب مع لاسارتي ولاعبي الأهلي 40 دقيقة | إفريقيا
اعتذار رسمي من عبد الحفيظ واللاعبين: لم نر الخطيب بهذا الغضب من قبل.. وعقوبات غير مسبوقة 44 دقيقة | إفريقيا
الخطيب يطلب من وزير الداخلية حضور أكبر عدد من الجمهور للقاء الأهلي وصن داونز.. 10 جنيهات ثمنا للتذكرة 50 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك