فرج عامر: مران سموحة بات مثل برشلونة بفضل حسام حسن.. ونحقق مع باسم مرسي

أشاد فرج عامر رئيس سموحة بمدربه حسام حسن الذي فاز يوم الأحد على حرس الحدود محققا للفريق أول انتصار بعد 18 مباراة دون فوز، وأشار عضو برلمان مصر إلى أن هناك تحقيقا يتم مع اللاعب باسم مرسي.

وصرح عامر عبر قناة النهار "الفريق كان يفتقد الروح والثقة، إلا أن حسام حسن عالج الأمر وأعاد اكتشاف عدة لاعبين واعدين مثل إبراهيم عبد القوي وشريف رضا وكريم يحيى وأحمد فتوح ومحمود منصور".

وأشار "لكل مدير فني طريقته وأسلوبه، لكن الفترة الماضية سادت اللاعبين حالة من عدم الانتماء وتعاملوا مع النادي وكأنه منتجع".

وواصل رئيس سموحة "الأمور كانت مفككة لدرجة كبيرة، لقد كان اللاعبون ينزلون إلى التدريب بساندوتشات كبدة، ويأكلون الكرواسون في غرف خلع الملابس".

واستطرد "أتابع كل تدريب لسموحة، والمدير الفني حسام حسن يؤدي عملا مميزا، تشعر أنك تتابع مران برشلونة إلا أن الأداء يختلف نسبيا في اللقاءات ثم تحسنت بعض الرتوش في آخر مباراتين ضد الزمالك وحرس الحدود".

وأردف "ما يفعله حسام حسن حاليا كان من المفترض أن يتم في فترة الإعداد، لقد تكلل مجهودنا بالنجاح، وسموحة انطلق وعاد مجددا، أؤكد دائما مع أعضاء مجلس الإدارة أننا ارتكبنا خطأ كبيرا بالتأخر في التعاقد مع التوأم 4 سنوات".

وأتم تصريحاته "هناك تحقيق مع باسم مرسي، وحزين لخروجه عن النص أتمنى أن يخرج من هذه الحالة ليعود أفضل مما كان فهو شاب صغير وقادر على العودة ليكون أفضل مهاجم في مصر".

وتنفس حسام حسن الصعداء بالفوز على الحدود الذي سبقه 4 هزائم متتالية أمام الزمالك ووادي دجلة والمصري والإسماعيلي في بداية مشوار العميد مع النادي السكندري.

ونشبت أزمة بين الجهاز الفني لسموحة وباسم مرسي اللاعب المعار من الزمالك إلى سموحة.

وطالب الجهاز الفني لسموحة بإنهاء النادي لاستعارة باسم مرسي الذي خرج من حسابات حسام حسن.

ويستضيف سموحة فريق الإنتاج الحربي يوم الجمعة.