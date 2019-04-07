بالفيديو – غزال يتسبب في ركلة جزاء أمام بنفيكا.. وفريقه يقترب من الهبوط بسجل كارثي

الأحد، 07 أبريل 2019 - 21:27

كتب : FilGoal

علي غزال

ظهر علي غزال في هزيمة فريقه فيرينسي أمام بنفيكا 1-4، على ملعب ماركولينو دي كاسترو، بالجولة 28 من الدوري البرتغالي.

اللاعب المصري خاض المباراة كاملة في خط وسط فريقه، وهو ظهوره التاسع مع فيرينسي منذ الانضمام إليه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

فابيو ستورجيون تقدّم لـ فيرينسي في الدقيقة العاشرة.

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قبل أن يدرك بنفيكا التعادل من ركلة جزاء تسبب فيها علي غزال، وترجمها بنجاح بيتزي في الدقيقة 40.

بنفيكا أضاف 3 أهداف أخرى في الدقائق 45 و49 89 بواسطة أندري ألميدا، وهاريس سيفيروفيتش في مناسبتين.

ليرفع بنفيكا رصيده إلى 69 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب نفس الرصيد.

بينما تجمّد رصيد فيرينسي عند 15 نقطة في المركز 18 –الأخير-.

وضع فيرينسي تأزم، إذ يفصله 12 نقطة عن أقرب مناطق النجاة من الهبوط قبل 6 جولات فقط على نهاية الدوري.

الفريق فاز في أول جولتين بالدوري البرتغالي هذا الموسم، ولم يعرف طعم الانتصار في 26 مباراة متتالية منذ ذلك الحين.

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