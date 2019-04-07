بالفيديو - كوكا يسجل ويصنع في فوز أوليمبياكوس الخماسي

الأحد، 07 أبريل 2019 - 21:57

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أوليمبياكوس

تألَق أحمد حسن كوكا، وساهم في انتصار عريض لفريقه أوليمبياكوس على مضيفه بانيتوليكوس، بخمسة أهداف دون رد، في الجولة 27 من الدوري اليوناني.

كوكا صنع هدف أوليمبياكوس الأول، وسجل الثاني، ليرفع فريقه رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد بانيتوليكوس عند 33 نقطة في المركز السابع.

أوليمبياكوس افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق جيورجوس ماسوراس، بعد عرضية رأسية من كوكا.

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كوكا ظهر بنفسه في الدقيقة 50 وقتل المباراة بهدف ثانٍ بعد انطلاقة في المساحة الفارغة خلف الدفاع وإنهاء مميز للهجمة.

الهدف هو التاسع للمهاجم الدولي المصري في الدوري اليوناني هذا الموسم، ورقم 13 عموما في كل البطولات خلال مسيرته مع أوليمبياكوس الذي يلعب له معارا من سبورتنج براجا البرتغالي.

كوكا صار على بعد هدفين من معادلة أفضل سجل في مسيرته، عندما سجّل 15 هدفا في موسم 2014\2015 مع ريو آفي، ثم كرره في موسم 2015\2016 مع براجا.

جيليرمي أضاف هدف أوليمبياكوس الثالث في الدقيقة 61، ومن ثم سجّل مادي كامارا الهدف الرابع في الدقيقة 70.

الدقيقة 71 شهدت استبدال كوكا وخروجه تاركا مكانه لـ فرانكو سولدانو.

قبل أن يختتم زميله عمر العبدلاوي الأهداف في الدقيقة 78.

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