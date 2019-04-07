سيميوني: لاعبو برشلونة يتلفظون بنفس الكلمات ولا يُطرَدون مثل كوستا

تعجّب دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، من طرد لاعبه دييجو كوستا في مواجهة برشلونة.

أتليتكو خسر 0-2 أمام مضيفه برشلونة على ملعب كامب نو، في الجولة 31 من الدوري الإسباني، ليصير حامل اللقب على بعد 10 نقاط فقط من التتويج بالمسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال سيميوني لمحطة موفيستار بلاس بعد اللقاء: "لم أتحدث إلى دييجو كوستا، سألت الحكم إن كان ما قاله خطيرا لهذه الدرجة، لأني أسمع لاعبي برشلونة يتلفظون بمثل هذه الأشياء كثيرا ولا يُطرَدون، أما نحن فتلقينا 7 بطاقات حمراء بآخر 11 مباراة أمام برشلونة على كامب نو".

كوستا تعرّض للطرد في الدقيقة 28 بعد أن تعدى لفظيًا على حكم المباراة خيسوس خيل مانزانو، أمر أكده الحكم في تقريره بعد اللقاء. (طالع التفاصيل)

لاحقا في المؤتمر الصحفي تحدث سيميوني عن الطرد مجددا: "هناك أمر ليس على ما يرام، لقد تعرضنا لـ7 بطاقات حمراء في 11 مباراة على أرض برشلونة. سألت الحكم وقد أخبرني أن كوستا قال له شيء ما. لاعبون آخرون يقولون نفس الأشياء ولا يُطرَدون، هذا لا يبرئ كوستا، فإن قال أمرا خطيرا بهذه المباراة المهمة، فيجب أن يُطرَد".

وعن التقييم العام لموسم أتليتكو مدريد القريب من نهايته: "لقد فزنا بلقب السوبر الأوروبي، ووصلنا للدور الثاني في دوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك تعتبرونه موسما سيئا لـ أتليتكو مدريد؟ حسنا، أحب ذلك. تذكّروا أين كنا، عندما وصلت إلى هنا وجدت غرفة خلع ملابس من لاعبين في السابعة والعشرين جائعين للتنافس، أما الآن فلدينا مجموعة شابة من الموهوبين".

هل خسر أمام برشلونة بسبب الطرد؟ سيميوني لا يعتقد ذلك: "لا، لم أقل ذلك. عمل فالفيردي رائع للغاية. برشلونة يلعب جيدا، أعتقد أنه في طريقه للثلاثية".

رصيد أتليتكو تجمد عند 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة كاملة عن برشلونة المتصدر.

اقرأ أيضا:

سويلم يكشف لـ في الجول محاولات إقامة لقاء الأهلي وصن داونز على برج العرب

أبو زيد لـ في الجول: لاسارتي مغيب.. أقترح أن يتولى محمد يوسف تدريب الأهلي أمام صن داونز

البدري: بيراميدز يسعى للمنافسة حتى النهاية.. والأهلي قادر على العودة ضد صن داونز بشرط

مؤتمر جروس: جئنا إلى المغرب للفوز.. ونمتلك بديل ساسي وأحداد

بالفيديو - انهيار أحمر تاريخي.. آمال الأهلي الإفريقية في مهب الريح بخماسية قاسية من صن داونز