مؤتمر جروس: جئنا إلى المغرب للفوز.. ونمتلك بديل ساسي وأحداد

شدد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على أن الفوز فقط هو هدف فريقه عندما يواجه حسنية أغادير المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في المغرب.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "جئنا إلى هنا من أجل تحقيق الفوز بهذه المواجهة الهامة في مشوارنا الإفريقي".

وأضاف المدرب السويسري "ملعب المباراة جيد والأجواء هنا رائعة لخوض اللقاء".

وأكمل "لدينا بعض الغيابات مثل فرجاني ساسي وحميد أحداد ولكننا نمتلك البديل الجاهز لتعويض غياب هذا الثنائي".

وأتم تصريحاته "ومثلنا يعاني الزمالك من الغيابات نعلم جيدا أن الفريق المغربي هو الآخر لديه العديد من الغيابات في هذه المباراة".

ويغيب عن الزمالك فرجاني ساسي وحميد أحداد خلال مباراة حسنية أغادير بسبب الإيقاف.

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