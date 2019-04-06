اقترح طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق أن يتولى محمد يوسف تدريب الفريق الأحمر في مباراة العودة أمام صن داونز وذلك بعد الخسارة القاسية للفريق الأحمر أمام نظيره الجنوب إفريقي.

وخسر الأهلي أمام صن داونز بخماسية دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال طاهر أبو زيد لـFilGoal.com: "مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي أدار المباراة بطريقة سيئة للغاية ولم يظهر أي رد فعل طوال اللقاء".

وأضاف "تشعر كأنه مغيب تماما ويشاهد المباراة مثل الجماهير من خلف الشاشات، وهذا بسبب إما أنه فقد التواصل مع اللاعبين أو وصل لحالة توتر كبيرة جعلته غير قادر على إدارة المباراة".

مارادونا النيل واصل "لذلك أرى أن لاسارتي إذا أدار مباراة العودة سيكون متوترا بشكل أكبر لأنه الآن يشعر أن مستقبله مع الأهلي مهدد وأنه سيرحل عن تدريب الأهلي".

وأوضح أبو زيد "لذلك أطالب مجلس إدارة الأهلي بأن يكون محمد يوسف هو المدير الفني في مباراة العودة ضد صن داونز ورحيل لاسارتي".

وأتم تصريحاته "أما عن النتيجة الكبيرة، كرة القدم لا تعرف المستحيل".

ويلعب الأهلي ضد صن داونز في مباراة العودة يوم السبت المقبل.

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