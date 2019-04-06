خاص أبو زيد لـ في الجول: لاسارتي مغيب.. أقترح أن يتولى محمد يوسف تدريب الأهلي أمام صن داونز

السبت، 06 أبريل 2019 - 23:46

كتب : بسام أبوبكر

طاهر أبو زيد

اقترح طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق أن يتولى محمد يوسف تدريب الفريق الأحمر في مباراة العودة أمام صن داونز وذلك بعد الخسارة القاسية للفريق الأحمر أمام نظيره الجنوب إفريقي.

وخسر الأهلي أمام صن داونز بخماسية دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال طاهر أبو زيد لـFilGoal.com: "مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي أدار المباراة بطريقة سيئة للغاية ولم يظهر أي رد فعل طوال اللقاء".

أخبار متعلقة

البدري: بيراميدز يسعى للمنافسة حتى النهاية.. والأهلي قادر على العودة ضد صن داونز بشرط أول تعقيب من أبو تريكة بعد خسارة الأهلي أمام صن داونز صن داونز لـ في الجول: الأهلي لن يستطيع تسجيل 5 أهداف في العودة مدرب صن داونز: شاهدنا الأهلي ضد بيراميدز والزمالك.. وسأختبئ أمام لاسارتي

وأضاف "تشعر كأنه مغيب تماما ويشاهد المباراة مثل الجماهير من خلف الشاشات، وهذا بسبب إما أنه فقد التواصل مع اللاعبين أو وصل لحالة توتر كبيرة جعلته غير قادر على إدارة المباراة".

مارادونا النيل واصل "لذلك أرى أن لاسارتي إذا أدار مباراة العودة سيكون متوترا بشكل أكبر لأنه الآن يشعر أن مستقبله مع الأهلي مهدد وأنه سيرحل عن تدريب الأهلي".

وأوضح أبو زيد "لذلك أطالب مجلس إدارة الأهلي بأن يكون محمد يوسف هو المدير الفني في مباراة العودة ضد صن داونز ورحيل لاسارتي".

وأتم تصريحاته "أما عن النتيجة الكبيرة، كرة القدم لا تعرف المستحيل".

ويلعب الأهلي ضد صن داونز في مباراة العودة يوم السبت المقبل.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - لدغة خيسوس تكفي.. مانشستر سيتي يعبر برايتون إلى نهائي كأس إنجلترا

بالفيديو - جحيم أليانز يحرق أسود فيستفاليا.. بايرن يضرب دورتموند بخماسية ويلون الصدارة بالأحمر

بالفيديو - انهيار أحمر تاريخي.. آمال الأهلي الإفريقية في مهب الريح بخماسية قاسية من صن داونز

مدرب صن داونز: شاهدنا الأهلي ضد بيراميدز والزمالك.. وسأختبئ أمام لاسارتي

لاسارتي يوجه رسالة لجماهير الأهلي: نشعر بالحرج منكم.. سنعمل ولن نتحدث

الأهلي صن داونز طاهر أبو زيد

نرشح لكم

أخر الأخبار

تحديات في وجه الزمالك أمام حسنية أغادير.. رقم الـ 1435 يوما ضد الفأل الحسن 29 دقيقة | إفريقيا
سيميوني: لاعبو برشلونة يتلفظون بنفس الكلمات ولا يُطرَدون مثل كوستا 54 دقيقة | أوروبا
ماذا قال بيكيه لـ كوستا حتى يدفعه نحو الخروج من الملعب بعد الطرد ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-4-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومواجهات بالجملة ساعة | إفريقيا
رفيق صايفي: فرصة الأهلي أمام صن داونز؟ لا يوجد مستحيل في كرة القدم ساعة | إفريقيا
الكشف عن سبب طرد كوستا في مباراة برشلونة وأتليتكو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك