البدري: بيراميدز يسعى للمنافسة حتى النهاية.. والأهلي قادر على العودة ضد صن داونز بشرط

السبت، 06 أبريل 2019 - 23:00

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - شبيبة الساورة

تحدث حسام البدري رئيس جهاز العمل في نادي بيراميدز عقب انتصار فريقه أمام الإسماعيلي، مشيرا إلى "نسعى للمنافسة حتى النهاية".

بيراميدز انتصر على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 28 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال البدري: "نسعى للمنافسة حتى الرمق الأخير على لقب الدوري في أول تجربة للنادي في البطولة المحلية".

أخبار متعلقة

رئيس المقاولون لـ في الجول: تلقيت اتصالا سابقا من الخطيب لطلب مواجهة صن داونز في الجبل الأخضر التشخيص المبدئي لإصابة سعد سمير صن داونز لـ في الجول: الأهلي لن يستطيع تسجيل 5 أهداف في العودة مدرب صن داونز: شاهدنا الأهلي ضد بيراميدز والزمالك.. وسأختبئ أمام لاسارتي مدرب صن داونز بعد الفوز على الأهلي: احتفلنا لأنها نتيجة لا تتكرر.. مثلما فعلنا ضد الزمالك

وأضاف في تصريحات إذاعية مع راديو أون سبورت "كل الشكر للاعبي بيراميدز والجهاز الفني على المستوى الذي ظهر أمام الإسماعيلي".

وضغط بيراميدز على القطبين الزمالك والاهلي متصدر ووصيف البطولة على الترتيب ورفع رصيده إلى 54 نقطة مبتعدا بنقطة عن الأخير وبثلاث نقاط عن الأول. وخاض بيراميدز مباراتين أكثر من الفريقين.

وتطرق البدري للحديث عن خسارة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، قائلا: "الأهلي نادي كبير وقادر على العودة بكل تأكيد ولكن بشرط".

وأوضح "الشرط هو الاستعانة بشكل كامل بجماهير الأهلي التي تمثل الدافع الأول للفريق".

وتابع "كثيرا ما كان الأهلي يتعرض لفترات من تراجع المستوى وغياب الانتصارات، ولكن دائما يتمكن من العودة بشكل أقوى بعد أي سقوط، ويكون الجمهور هو المحرك الأول".

وأكمل حديثه قائلا: "بكل تأكيد نتيجة 5-0 تعد نتيجة كبيرة والأمور صعبة للغاية ولكن لا مستحيل في الكرة".

وأتم "الأهلي قادر على العودة بمساندة كاملة من جماهيره".

ويستعد الأهلي لاستضافة صن داونز الأسبوع المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سقط بطريقة مهينة أمام صن داونز بخمسة أهداف نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا. (طالع التفاصيل)

لم يكن أشد المتشائمين من مشجعي الأهلي في مواجهة صن داونز يتوقع أن يؤول السيناريو الذي حدث إلى تلك هزيمة القاسية التي وضعت الآمال الإفريقية في مهب الريح.

هزيمة هي الأقسى في تاريخ الأهلي في أي مسابقة غير محلية.

الأحمر لم يسبق له السقوط بتلك النتيجة في أي مسابقة إفريقية أو عربية عبر تاريخه الممتد منذ 1911، تاريخ تأسيس فريق الكرة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - انهيار أحمر تاريخي.. آمال الأهلي الإفريقية في مهب الريح بخماسية قاسية من صن داونز

مدرب صن داونز: شاهدنا الأهلي ضد بيراميدز والزمالك.. وسأختبئ أمام لاسارتي

لاسارتي يوجه رسالة لجماهير الأهلي: نشعر بالحرج منكم.. سنعمل ولن نتحدث

أرقام سلبية بالجملة لـ لاسارتي بعد خماسية صن داونز.. ثاني أثقل هزيمة في تاريخ الأهلي

صن داونز لـ في الجول: الأهلي لن يستطيع تسجيل 5 أهداف في العودة

في الدوري في إفريقيا البدري الأهلي بيراميدز صن داونز

نرشح لكم

أخر الأخبار

تحديات في وجه الزمالك أمام حسنية أغادير.. رقم الـ 1435 يوما ضد الفأل الحسن 31 دقيقة | إفريقيا
سيميوني: لاعبو برشلونة يتلفظون بنفس الكلمات ولا يُطرَدون مثل كوستا 55 دقيقة | أوروبا
ماذا قال بيكيه لـ كوستا حتى يدفعه نحو الخروج من الملعب بعد الطرد ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-4-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومواجهات بالجملة ساعة | إفريقيا
رفيق صايفي: فرصة الأهلي أمام صن داونز؟ لا يوجد مستحيل في كرة القدم ساعة | إفريقيا
الكشف عن سبب طرد كوستا في مباراة برشلونة وأتليتكو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك