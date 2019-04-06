البدري: بيراميدز يسعى للمنافسة حتى النهاية.. والأهلي قادر على العودة ضد صن داونز بشرط

تحدث حسام البدري رئيس جهاز العمل في نادي بيراميدز عقب انتصار فريقه أمام الإسماعيلي، مشيرا إلى "نسعى للمنافسة حتى النهاية".

بيراميدز انتصر على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 28 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال البدري: "نسعى للمنافسة حتى الرمق الأخير على لقب الدوري في أول تجربة للنادي في البطولة المحلية".

وأضاف في تصريحات إذاعية مع راديو أون سبورت "كل الشكر للاعبي بيراميدز والجهاز الفني على المستوى الذي ظهر أمام الإسماعيلي".

وضغط بيراميدز على القطبين الزمالك والاهلي متصدر ووصيف البطولة على الترتيب ورفع رصيده إلى 54 نقطة مبتعدا بنقطة عن الأخير وبثلاث نقاط عن الأول. وخاض بيراميدز مباراتين أكثر من الفريقين.

وتطرق البدري للحديث عن خسارة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، قائلا: "الأهلي نادي كبير وقادر على العودة بكل تأكيد ولكن بشرط".

وأوضح "الشرط هو الاستعانة بشكل كامل بجماهير الأهلي التي تمثل الدافع الأول للفريق".

وتابع "كثيرا ما كان الأهلي يتعرض لفترات من تراجع المستوى وغياب الانتصارات، ولكن دائما يتمكن من العودة بشكل أقوى بعد أي سقوط، ويكون الجمهور هو المحرك الأول".

وأكمل حديثه قائلا: "بكل تأكيد نتيجة 5-0 تعد نتيجة كبيرة والأمور صعبة للغاية ولكن لا مستحيل في الكرة".

وأتم "الأهلي قادر على العودة بمساندة كاملة من جماهيره".

ويستعد الأهلي لاستضافة صن داونز الأسبوع المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سقط بطريقة مهينة أمام صن داونز بخمسة أهداف نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا. (طالع التفاصيل)

لم يكن أشد المتشائمين من مشجعي الأهلي في مواجهة صن داونز يتوقع أن يؤول السيناريو الذي حدث إلى تلك هزيمة القاسية التي وضعت الآمال الإفريقية في مهب الريح.

هزيمة هي الأقسى في تاريخ الأهلي في أي مسابقة غير محلية.

الأحمر لم يسبق له السقوط بتلك النتيجة في أي مسابقة إفريقية أو عربية عبر تاريخه الممتد منذ 1911، تاريخ تأسيس فريق الكرة.

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