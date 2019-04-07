الكشف عن سبب طرد كوستا في مباراة برشلونة وأتليتكو

الأحد، 07 أبريل 2019 - 00:12

كتب : FilGoal

دييجو كوستا - أتليتكو مدريد

كشفت عدة صحف إسبانية، على رأسها "ماركا" و"أس"، عن سبب طرد دييجو كوستا لاعب أتليتكو مدريد في مواجهة برشلونة.

كوستا ترك فريقه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28، بعد أن تلقى بطاقة حمراء مباشرة بشكل مفاجئ، ليخسر فريقه في نهاية اللقاء بهدفين دون رد. (طالع التفاصيل)

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وتطرق تقرير الحكم خيسوس خيل مانزانو للواقعة، وذكر: "في الدقيقة 28، اللاعب رقم 19، دييجو كوستا، طُرد بسبب: مخاطبتي بصوت عالٍ ذاكرا العبارات التالية: سأتغوط على أمك العاهرة! سأتغوط على أمك العاهرة!".

ويضيف التقرير: "بعد أن طردته، ظل اللاعب في أرض الملعب، وقام بجذبي من ذراعي مرتين لمنعي من إشهار البطاقة الصفراء في وجه زميليه رقم 24 (خوسيه ماريا خيمينيز) و2 (دييجو جودين)".

حصول كوستا على بطاقة حمراء مباشرة سيستدعي إيقافه من مباراتين إلى 3 مباريات. أما السباب فيتسبب في إيقافه من 4 إلى 12 مباراة، مع احتمالية وقوع عقوبة أكبر بسبب جذب الحكم من ذراعه ورفض الخروج من أرض الملعب بعد الطرد.

أي أن المهاجم الدولي الإسباني ذي الأصول البرازيلية قد يغيب عن ما تبقى من مباريات أتليتكو في الدوري الإسباني.

من جانبه اقترب برشلونة بشدة من الحفاظ على لقبه في الدوري بعد أن فاز على مطارده المباشر، إذ ينقصه 10 نقاط إضافية من أصل 27 حتى يتوج رسميا.

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