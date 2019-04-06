تقرير: وست هام توصل لاتفاق مع دجيكو

يبدو أن البوسني إدين دجيكو لن يستمر طويلا في العاصمة الإيطالية روما إذ أشارت تقارير إلى توصله لاتفاق للانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

دجيكو ينتهي تعاقده مع الجيالوروسي في صيف 2020 ولا يبدو النادي عازما على تجديد تعاقده وهو ما جعله يتخذ خطوة جديدة بشأن مستقبله.

صحيفة "إل تيمبو" الإيطالية ذكرت أن دجيكو توصل لاتفاق مع وست هام حول البنود الشخصية، والنادي اللندني مستعد لدفع نفس قيمة راتبه الذي يتقاضاه في روما.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذئاب العاصمة لن يفرطوا في خدمات صاحب الـ33 عاما بأقل من 20 مليون يورو.

دجيكو سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي وحقق معهم لقب الدوري قبل أن ينتقل إلى الجيالوروسي في 2015 مقابل 15 مليون يورو.

وخلال الموسم الجاري سجل دجيكو 12 هدفا في 32 مباراة بجميع المسابقات.

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