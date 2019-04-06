وكيله يكشف: نبيل فقير اجتاز الكشف الطبي في ليفربول.. ركبته ليست سبب تعثر الصفقة

كشف وكيل أعمال نبيل فقير لاعب الوسط الفرنسي عن كواليس مفاوضات انضمامه إلى ليفربول خلال الصيف الماضي قبل تعثر الصفقة.

وقال جان بيير بيزنيس وكيل نبيل فقير في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "اللاعب كان قد اجتاز الكشف الطبي مع ليفربول، بل وسجل أيضا مقطع إعلان انضمامه للفريق".

وأضاف "ربما أن مشاكل الركبة التي عانى منها نبيل كانت سببا في فشل الصفقة، لكن الأكيد أنها ليست السبب الرئيسي والوحيد".

بيير أتبع "يوما ما سنعرف الأسباب الحقيقية لتعثر الصفقة".

وأتم "اللاعب قرر أيضا عدم تجديد تعاقده مع ليون، والذي ينتهي عام 2020.

ليفربول كان قريبا من إعلام ضم نبيل فقير لاعب الوسط الفرنسي لنادي أوليمبيك ليون خلال الصيف الماضي، قبل أن يتراجع النادي عن الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وحسب التقارير الصحفية، فإن يورجن كلوب مدرب ليفربول تراجع عن الصفقة بسبب المبلغ المالي الكبير الذي كانت ستكلفه، مع الخوف من مستقبل اللاعب الطبي بعد إصابته سابقا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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