وكيله يكشف: نبيل فقير اجتاز الكشف الطبي في ليفربول.. ركبته ليست سبب تعثر الصفقة

السبت، 06 أبريل 2019 - 13:21

كتب : FilGoal

صورة مسربة لنبيل فقير بقميص ليفربول

كشف وكيل أعمال نبيل فقير لاعب الوسط الفرنسي عن كواليس مفاوضات انضمامه إلى ليفربول خلال الصيف الماضي قبل تعثر الصفقة.

وقال جان بيير بيزنيس وكيل نبيل فقير في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "اللاعب كان قد اجتاز الكشف الطبي مع ليفربول، بل وسجل أيضا مقطع إعلان انضمامه للفريق".

وأضاف "ربما أن مشاكل الركبة التي عانى منها نبيل كانت سببا في فشل الصفقة، لكن الأكيد أنها ليست السبب الرئيسي والوحيد".

أخبار متعلقة

صلاح يُمازح قائد ليفربول ويُصرح: سعيد للغاية بهذا الهدف المميز ولكن صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون بالفيديو – في ليلة الـ50.. صلاح يُمهد طريق ليفربول للصدارة بفوز عصيب على ساوثامبتون بالفيديو – ما أغلى الـ50.. صلاح يدك ساوثامبتون ويدخل تاريخ ليفربول

بيير أتبع "يوما ما سنعرف الأسباب الحقيقية لتعثر الصفقة".

وأتم "اللاعب قرر أيضا عدم تجديد تعاقده مع ليون، والذي ينتهي عام 2020.

ليفربول كان قريبا من إعلام ضم نبيل فقير لاعب الوسط الفرنسي لنادي أوليمبيك ليون خلال الصيف الماضي، قبل أن يتراجع النادي عن الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وحسب التقارير الصحفية، فإن يورجن كلوب مدرب ليفربول تراجع عن الصفقة بسبب المبلغ المالي الكبير الذي كانت ستكلفه، مع الخوف من مستقبل اللاعب الطبي بعد إصابته سابقا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

اختر تشكيل ليفربول المثالي من هنا.

اقرأ أيضا:

صلاح: دائما أفكر في التسجيل.. وكلوب: لم أشك أبدا في قدراته

"إمكانيات كينو تفوق الدوري المصري"

مدرب الإسماعيلي: لا نخشى بيراميدز.. ونعرف نقاط ضعفهم

صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون

وليد سليمان يكشف سبب خلافه مع مارتن يول.. وكيف حول الرهان لصالحه

أبو تريكة: هدف صلاح تحفة فنية متكاملة

في إنجلترا ليفربول نبيل فقير

نرشح لكم

أخر الأخبار

انهيار أحمر تاريخي.. آمال الأهلي الإفريقية في مهب الريح بخماسية قاسية من صن داونز 6 دقيقة | إفريقيا
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (0) إيبار.. الشوط الأول 51 دقيقة | أوروبا
إصابة سعد سمير ساعة | إفريقيا
بالفيديو – صن داونز يهز شباك الأهلي مرتين في 7 دقائق ساعة | إفريقيا
أيقونة ليفربول: صلاح سجل أهم هدف في مسيرته ساعة | مصر
مباشر الدوري - الإنتاج 1 الجيش 1.. أحمد سمير يعادل النتيجة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك