كشف عمرو موسى لاعب وسط النادي المصري عن توصله لاتفاق مع فريقه لتمديد تعاقده لثلاثة مواسم مقبلة.

عمرو موسى تحدث عن تمديد تعاقده. عن تواجد إيهاب جلال كمدرب للمصري، وعن عروض سابقة تلقاها من الزمالك.

وقال عمرو موسى في حوار أجراه مع FilGoal.com: "أتممت اتفاقي مع إدارة المصري على تجديد تعاقدي لثلاث مواسم مقبلة. تعاقدي الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لكن من الرائع أن أمدد تعاقدي وأبقى هنا في بورسعيد لسنوات أخرى".

وأضاف "أشعر أنني في بيتي هنا، لا أجد من الجميع إلا كل ود واحترام وحب، ولقد أصبحت الآن في عامي السادس مع المصري، وبين قادة الفريق".

موسى أتبع "بهذه المناسبة، أتمنى الشفاء العاجل لإسلام صلاح مدافع الفريق المصاب، ليعود ويتولى القيادة من جديد".

عمرو موسى حاليا هو القائد الثاني للنادي المصري بعد إسلام صلاح المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وتحدث عمرو موسى عن أوضاع الفريق حاليا، فقال "أسعى مع زملائي لإنهاء الموسم بشكل جيد، لدينا جماهير متحمسة دائما لرؤيتنا على منصات التتويج".

"لقد كانت أصعب لحظاتي مع المصري حين خسرنا بطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري".

"المواجهات المقبلة للمصري قوية، وستحدد موقعنا في جدول الترتيب بنسبة كبيرة، وهدفنا هو المركز الثالث".

"تعامل مع جميع الفرق بتفكير واحد والأهم هو تحقيق الثلاث نقاط. الفوز ولا ننظر لأسم الفريق أو موقعه بالجدول، الأهم هو الفوز وحصد نقاط المباراة".

وانتقل موسى للحديث عن إيهاب جلال مدرب الفريق، فقال "إيهاب جلال مدرب قدير وأعطى إضافة قوية لنا. نحن نتعلم منه كثيرا، وأنا لست غريبا عنه، فهو يعرفني منذ كنت لاعبا في نبروه وكنت سأنضم معه إلى مصر للمقاصة قبل الانضمام للمصري، كما أنه طلب ضمي في إنبي وفي الزمالك".

قائد المصري أوضح موقف عرض الزمالك، فقال "تحدث معي مسؤول من الزمالك وطلب ضمي، لكنني تمسكت بالاستمرار مع المصري".

وأضاف "قبل أن أنضم للمصري أيضا كنت مرشحا للانضمام للزمالك بترشيح من محمد صبري مدرب نبروه وقتها، وكان الزمالك وقتها يدربه جوزفالدو فيريرا لكن المفاوضات لم تتم".

وعاد عمرو موسى للحديث عن فريق المصري، فقال "المصري يمتلك أفضل لاعبين حاليا في أكثر من مركز، أولهم زميلي في نفس المركز فريد شوقي الذي يعتبر من أفضل لاعبي الوسط في مصر، وأحمد جمعة و‘سلام عيسى والحارس أحمد مسعود جميعهم يستحقون الانضمام للمنتخب".

في نهاية حواره، وجه عمرو موسى الشكر لكل من تولوا تدريبه في المصري، فقال "أوجه الشكر لمن قام بتدريبي في النادي المصري في يوم من الأيام، صبري المنياوي، وأنور سلامة، والإسباني خوان ماكيدا، وطارق يحيى، ومختار مختار، وحسام حسن".

وأتم "تمثيل منتخب مصر في يوم من الأيام طموح كبير لي بكل تأكيد، سيكون شرفا كبيرا لي لكنني أعلم أن معظم الاختيارات تكون من أندية الأهلي والزمالك، دون التفكير في لاعبي الفرق الجماهيرية الأخرى".

عمرو موسى انضم للنادي المصري قادما من فريق نبروه بداية من عام 2013.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس مصر، سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم 11 أبريل الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

ويحتل المصري حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة من 26 مباراة.

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