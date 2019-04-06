ماركا: بعد الانتهاء من هازارد.. ريال مدريد يبدأ المهمة الصعبة "ضم بوجبا"

بعدما ذكرت الصحيفة المقربة من جدران ريال مدريد أن النادي توصل لاتفاق مع إدين هازارد وناديه تشيلسي، عادت ماركا من جديد وذكرت أن الملكي سيدأ المهمة الصعبة.. ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

ماركا أشارت يوم الجمعة وفقا لمصادرها الخاصة إلى "ريال مدريد أصبح قريبا للغاية من إتمام التعاقد مع هازارد"، واليوم السبت قالت إن النادي سيبدأ المفاوضات للتعاقد مع بوجبا.

الصحيفة لم تنس الإشارة إلى صعوبة المهمة والتي وصفتها "هذه العملية مع يونايتد سوف تكون أصعب بكثير" من صفقة هازارد التي استمر الحديث عنها لأعوام.

وأوضحت ماركا أن الشياطين الحمر على علم برغبة بوجبا في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد ولكنهم سيفعلون كل شيء من أجل الحفاظ على خدماته.

وكيله مينو رايولا تلقى العديد من عروض تجديد التعاقد - بحسب الصحيفة - والرسالة التي يريد يونايتد توجيهها لجميع الأندية هي أنه لن يرحل.

على الجانب الآخر يتمالك الهدوء من مسؤولي الملكي، إذ سيتركون المرحلة الأولى من المفاوضات في يد رايولا وبوجبا من أجل إقناع النادي الإنجليزي.

وماركا جعلتها صريحة "النادي يعلم أن الصفقة قد تُكلف أكثر من 120 مليون يورو ولكن النادي مستعد لتلبية كل طلبات زيدان".

وعلى الرغم من ذلك لا يُفضل اللوس بلانكوس دخول سوق الانتقالات بأسعار خيالية.

المدرب زين الدين زيدان يرغب في الذهاب إلى جولة الفريق في الولايات المتحدة للإعداد للموسم الجديد وهو برفقته الصفقات الجديدة، ما يُعقد من الأمور بشكل أكبر.

التقرير أيضا أشار إلى العوامل الأخرى التي تعقد من مهمة إتمام الصفقة، ومنها اقتراب لاعب الوسط الآخر أندير هيريرا من الرحيل عن الشياطين ما يترك خيارات قليلة ليونايتد في الوسط.

"يعجبني بوجبا كثيرا، هذا ليس أمرا جديدا. إنه لاعب مختلف بإمكانه المساهمة بأشياء كثيرة. هناك عدد قليل من اللاعبين الذين بإمكانهم الانضمام لريال مدريد، وهو أحدهم".

"لطالما قال بوجبا إنه يحب ريال مدريد، ليس فقط من أجلي. وفي حال غادر مانشستر يونايتد، لما لا ينضم لريال مدريد؟.. بوجبا يجيد الدفاع والهجوم. يجيد القيام بعدة مهام بشكل جيد. لكنه لاعبٌ لمانشستر يونايتد وليس لاعبي".. هكذا كانت كلمات زيدان عند سؤاله عن بوجبا.

بوجبا فتح باب الحديث عن الرحيل للعاصمة الإسبانية بعد قال خلال فترة التوقف الدولية إن "كما قلت دائما ريال مدريد حلم لأي لاعب فهو أحد أكبر الأندية في العالم".

"أيضا زين الدين زيدان يدرب الفريق في الوقت الحالي وذلك يجعله حلما لأي لاعب".

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي خلال الموسم الجاري:

اقرأ أيضا:

صلاح: دائما أفكر في التسجيل.. وكلوب: لم أشك أبدا في قدراته

"إمكانيات كينو تفوق الدوري المصري"

مدرب الإسماعيلي: لا نخشى بيراميدز.. ونعرف نقاط ضعفهم

صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون

وليد سليمان يكشف سبب خلافه مع مارتن يول.. وكيف حول الرهان لصالحه

أبو تريكة: هدف صلاح تحفة فنية متكاملة