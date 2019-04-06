تقرير: إنتر يُفضل كونتي على مورينيو

الحديث عن هُوية مدرب إنتر المقبل مازال مستمرا رغم قيادة لوتشيانو سباليتي الفريق لاحتلال المركز الثالث في الترتيب والاقتراب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وبعدما تكهنت تقارير أن جوزيه مورينيو سوف يتولى المهمة عقب رحيله عن مانشستر يونايتد، وأشارت أخرى إلى اهتمام بأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي ويوفنتوس السابق، رجحت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية كفة الأخير.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو عرض خدماته على النيراتزوري وأوضح لهم أنه سيكون أكثر من سعيد حال منحه ثقة الجلوس على مقاعد البدلاء إلا أن مدير النادي بيبي ماروتا يُفضل كونتي عليه.

وأوضحت "توتو سبورت" أن ماسيمو موراتي رئيس النادي السابق، الذي منح مورينيو الثقة خلال فترته مع الأفاعي التي شهدت تحقيق الثلاثية التاريخية، لم يعد موجودا وأن موقف الإدارة الجديدة مختلف.

إيريك توهير رئيس النادي وماروتا ومجموعة "سونينج" الصينية المالكة للنادي تنظر إلى كونتي بعين التفضيل، والكلمة الأخيرة ستكون لماروتا الذي منحته الإدارة كافة الصلاحيات.

ماروتا كان متواجدا في يوفنتوس خلال تولي كونتي للمهمة الفنية التي نجح خلالها في الفوز بثلاثة ألقاب دوري متتالية إضافة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد فترة من الغياب.

كونتي تسلم فريق احتل المركز السابع ويغيب عن دوري الأبطال ومهمته الأولى كانت إعادة البناء، وهو ما نجح فيه رفقة البيانكونيري، ولذا ربما يُفضله ماروتا.

ويحتل إنتر خلال الموسم الجاري المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان.

لكن الوضع أوروبيا لا يبدو متماسكا بنفس الطريقة. الأفاعي فشلوا في التأهل من دور المجموعات بدوري الأبطال ليذهبوا إلى الدوري الأوروبي التي ودعوها أيضا على يد آينتراخت فرانكفورت.

أما في الكأس فقد ودع الفريق ربع النهائي على يد لاتسيو بعد اللجوء إلى رجلات الترجيح.. لم يتبق سوى الكالتشيو للمنافسة على احتلال مركز أوروبي.

اقرأ أيضا:

صلاح: دائما أفكر في التسجيل.. وكلوب: لم أشك أبدا في قدراته

"إمكانيات كينو تفوق الدوري المصري"

مدرب الإسماعيلي: لا نخشى بيراميدز.. ونعرف نقاط ضعفهم

صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون

وليد سليمان يكشف سبب خلافه مع مارتن يول.. وكيف حول الرهان لصالحه

أبو تريكة: هدف صلاح تحفة فنية متكاملة