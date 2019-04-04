خاص حوار في الجول بالفيديو – إيهاب جلال: لا استعدادات خاصة لـ الزمالك.. وهذا سر أهداف الـ +90

الخميس، 04 أبريل 2019 - 14:16

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال مدرب المصري

لن يعقد إيهاب جلال المدير الفني للمصري استعدادات خاصة لمواجهة فريقه السابق الزمالك في الجولة المقبلة في الدوري يوم 11 أبريل الجاري، في إطار حديثه عن فريقه الذي سيواجه الأبيض والأهلي وقد يكون حاسما في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.

وقال جلال لـFilGoal.com: "كل مواجهاتنا المقبلة هامة، نريد الفوز دائما. كل المباريات بها ضغط سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للفرق الأخرى بالنظر لأهميتها للفريقين".

وشدد "لا نريد ضغطا أكثر من اللازم، لن نؤدي أمام فريق بشكل أكثر من الآخر".

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وأكمل "نركز في مواجهة الزمالك، ثم مواجهة الإسماعيلي وبعده الأهلي".

وكشف "لن يكون هناك استعداد خاص للزمالك، سنعمل على تجهيز المصابين بغض النظر بلحاقهم بالمباراة من دونه، لكي يكونوا أقرب لبقية الفريق".

وأكمل "حاليا نضع أفكار للموسم الجديد، وليس قرارات، ومركزنا الموسم الحالي سيؤثر على وضعنا الموسم المقبل".

وأتم جلال "سر أهداف الـ+90؟ توفيق الله في المقام الأول، بجانب روح اللاعبين وتصديقهم في إمكانية عودتهم، وحفاظهم على تنظيمهم للحظات الأخيرة".

إيهاب جلال تحدث مع FilGoal.com في حوار خاص مطول يمكنك مشاهدته بالفيديو من هنا

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