لجنة المسابقات تعلن عقوبات على الأهلي والاتحاد السكندري.. وإيقاف مختار مختار

الخميس، 04 أبريل 2019 - 15:31

كتب : عاطف شادي

الأهلي - الاتحاد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على ناديي الاتحاد السكندري والأهلي بسبب المظهر غير الرياضي وإيقاف مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي.

وأعلنت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه على كل من الأهلي والاتحاد السكندري بسبب ما بدر من جمهور الفريقين والمظهر غير الرياضي بعد انتهاء المباراة.

وكشفت لجنة المسابقات عن إيقاف كل من الهاني سليمان وخالد قمر لاعبي الاتحاد السكندري لمباراة واحدة بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

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كما تقرر إيقاف علي معلول وجيرالدو لاعبي الأهلي مباراة واحدة بسبب الإنذار الثالث أيضا.

وقررت اللجنة إيقاف مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي بجانب تغريمه 5 آلاف جنيه بسبب ما بدر منه تجاه حكم مواجهة فريقه أمام إنبي.

كما تم إيقاف محمد طعيمة إداري الفريق لمدة 4 مباريات للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم، وإيقاف مجدي الشنبكي مدلك الفريق 8 مباريات للسلوك غير الرياضي وسب حكم اللقاء ونزوله الملعب رغم عدم قيده في قائمة الفريق.

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