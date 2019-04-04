رسميا - لجنة المسابقات تحدد موعد وملعب مواجهة الأهلي ومصر للمقاصة

الخميس، 04 أبريل 2019 - 14:21

كتب : عاطف شادي

عمرو السولية - الأهلي - مصر للمقاصة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد ملعب بتروسبورت لاستضافة مواجهة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة.

ويلعب الأهلي أمام مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 28 يوم الأربعاء المقبل العاشر من أبريل.

وحددت لجنة المسابقات الساعة الثامنة مساء لإقامة المباراة المقبلة.

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وكشفت لجنة المسابقات عن اختيار ملعب بتروسبورت بسبب عدم جاهزية استاد السلام لاستقبال مباريات الدوري.

ويدخل ملعب السلام ضمن الملاعب المغلقة من أجل صيانتها قبل بطولة أمم إفريقيا المقبلة المقرر إقامتها في مصر من 21 يونيو المقبل.

ويقع الأهلي في المركز الثاني بعد خوض 24 مباراة برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

أما مصر للمقاصة فيقع في المركز الخامس برصيد 40 نقطة من 27 مباراة وبفارق نقطتين عن المربع الذهبي.

ما هو التشكيل الأمثل للأهلي في تلك المواجهة؟

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الأهلي مصر للمقاصة الدوري

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