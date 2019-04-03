الزمالك يتدرب صباحا ويطير إلى المغرب في الخامسة مساء

حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس العاشرة من صباح غدا الخميس موعدا للمران الجماعي للفريق الأبيض قبل السفر إلى المغرب.

وفاز الزمالك على سموحة بهدف دون رد في الجولة الـ24 للدوري المصري ليعود لصدارة المسابقة.

ويخوض الزمالك تدريبه في صباح الخميس ثم يغادر القاهرة في الخامسة مساء متجها إلى المغرب.

ويسافر الزمالك إلى المغرب لمواجهة حسنية أغادير الأحد المقبل في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

على أن يلعب الأبيض ضد الفريق المغربي في مباراة العودة يوم 14 أبريل الجاري في مصر.

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