الزمالك يتدرب صباحا ويطير إلى المغرب في الخامسة مساء

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 21:40

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف طارق حامد في المقاولون العرب

حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس العاشرة من صباح غدا الخميس موعدا للمران الجماعي للفريق الأبيض قبل السفر إلى المغرب.

وفاز الزمالك على سموحة بهدف دون رد في الجولة الـ24 للدوري المصري ليعود لصدارة المسابقة.

ويخوض الزمالك تدريبه في صباح الخميس ثم يغادر القاهرة في الخامسة مساء متجها إلى المغرب.

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ويسافر الزمالك إلى المغرب لمواجهة حسنية أغادير الأحد المقبل في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

على أن يلعب الأبيض ضد الفريق المغربي في مباراة العودة يوم 14 أبريل الجاري في مصر.

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