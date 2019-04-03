بالفيديو – في الذكرى الأولى.. رونالدو يحكي قصة هدفه المُبهر ضد يوفنتوس

في الثالث من أبريل 2018 أبهر كريستيانو رونالدو أكثر من 41 ألف مشجع في ملعب أليانز والملايين خارجه حينما هز شباك جيانلويجي بوفون بركلة خلفية مزودجة رائعة.

في ذلك اليوم كان ريال مدريد يحل ضيفا على يوفنتوس لملاقاته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء انتهى بفوز الفريق الملكي بثلاثية دون رد.

واليوم يكون قد مر عام بالتمام على ذلك الهدف المُبهر والذي كان له دورا في اختيار رونالدو الانضمام إلى يوفنتوس عقب قراره بالرحيل عن ريال مدريد.

وقال رونالدو: "هذه كانت لحظة رائعة فقزت عاليا وسددت الكرة، هذا هدف سيعيش كثيرا في الذاكرة ربما هو أفضل هدف لي في مسيرتي".

وواصل "كما يقول الناس إنني أحاول دائما القيام بتلك التسديدة لكن في النهاية الأمر يعتمد على الظروف في الملعب".

وأضاف صاروخ ماديرا "تلك المرة جاءت الكرة لي في وضع مناسب وقررت تسديدها بتلك الطريقة، أحيانا تفشل في تحويل الكرة لهدف ولكن ينبغي عليك المحاولة دائما وتلك المرة نجحت".

وعن تحية جماهير يوفنتوس له عقب تسجيله للهدف قال: "أن تحصل على تحية من ملعب عريق له تاريخ كبير مثل يوفنتوس كانت تجربة فريدة".

وأتم رونالدو حديثه قائلا: "شكرا للجماهير الإيطالية".

وسار رونالدو مع ريال مدريد في ذلك الموسم لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، وظفر رونالدو بالكأس العريقة للمرة الخامسة في مسيرته.

وفي الصيف قرر رونالدو الرحيل عن ريال مدريد وانضم إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

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