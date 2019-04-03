خاص إيهاب جلال لـ في الجول: من المبكر الحديث عن رحيل أي لاعب في المصري

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 19:26

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال مدرب المصري

يرى إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي أن الحديث عن رحيل أي لاعب عن الفريق أمر سابق لأوانه.

وقال إيهاب جلال لـFilGoal.com: "الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين لإثبات قدراتهم حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف "بالتأكيد حتى الآن لم نستقر على رحيل أي لاعب ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر".

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وأوضح "حتى إذا كان اللاعب غير موفق في الوقت الحالي ولم يقدم أوراق اعتماده قد يتغير ذلك في الفترة المقبلة".

وشرح إيهاب جلال "الجهاز الفني يعمل مع جميع اللاعبين على معالجة الأخطاء ويدرس احتياجات كل لاعب سواء فنية أو بدنية لأننا نحتاج كل اللاعبين دون التمييز بينهم".

وأتم تصريحاته "مهمة الجهاز الفني هي إعداد اللاعبين وتجهيزهم ليساعدوا الفريق على تقديم مستوى يجلعنا في مركز متقدم في الدوري لإسعاد الجماهير".

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد خوض 26 مباراة.

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة الزمالك يوم 11 أبريل في الجولة الـ28 للدوري المصري.

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