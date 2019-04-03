الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة حازم إمام ضد سموحة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 20:26

كتب : FilGoal

حازم إمام مع الزمالك أمام المقاولون

أصيب حازم إمام قائد الزمالك في لقاء فريقه الذي يقام اليوم الأربعاء ضد سموحة واضطر لمغادرة المباراة مصابا.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

وكشف التشخيص المبدئي الذي تعرض له الظهير الأيمن للزمالك عن معاناته من شد في عضلة السمانة ما جعله لا يستطيع إكمال المباراة.

وكان حمدي النقاز شارك في المباراة بدلا من حازم.

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ويلتقي الزمالك مع منافسه سموحة في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 24 من الدوري.

وشارك حازم إمام خلال الموسم الجاري مع الزمالك في 16 مباراة لم يسجل خلالهم أي هدف.

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الزمالك حازم إمام سموحة في الدوري

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