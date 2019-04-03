سجل واعتذر عن طريقة الاحتفال.. ساسي يصل لأعلى معدل تهديفي في موسم واحد

أحرز في مرمى سموحة، ثم اعتذر عن طريقة احتفاله بالهدف، ليصل فرجاني ساسي لأعلى معدل تهديفي له في موسم واحد.

سجل فرجاني ساسي هدف الزمالك الأول في مرمى سموحة من ركلة جزاء.

وتحصل خالد بوطيب على ركلة جزاء في الدقيقة الـ41 بعد بينية من فرجاني ساسي، استلمها بوطيب وتعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء من كريم يحيى.

وسدد فرجاني ساسي ركلة الجزاء بنجاح على يمين محمد أبو جبل، إذ نظر لجهة اليسار وسدد على جهة اليمين ليحرز الهدف. واحتفل الدولي التونسي بتقليد طريقة ارتماء أبو جبل في ركلة الجزاء، لكنه سرعان ما ذهب واعتذر له وقبل رأسه.

ويعد الهدف هو السابع لصاحب الـ27 عاما هذا الموسم في بطولة الدوري، بجانب هدفين في الكونفدرالية الإفريقية.

وبذلك يكون فرجاني ساسي قد وصل لأعلى موسم يسجل فيه أهدافا في نفس الموسم منذ بداية مسيرته.

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