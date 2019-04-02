بالفيديو – تتواصل التعثرات.. ميلان يخسر نقطتين ولاعبين أمام أودينيزي

واصل ميلان تعثراته، وتعادل أمام ضيفه أودينيزي 1-1 في ملعب سان سيرو، بالجولة 30 من الدوري الإيطالي.

البولندي شيشتوف بيونتيك تقدّم لـ ميلان في الشوط الأول، بينما أدرك كيفن لاسانيا التعادل لـ أودينيزي في الشوط الثاني.

ليرفع ميلان رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع أودينيزي رصيده إلى 29 نقطة في المركز 15.

الروسونيري واصل نتائجه السلبية، وتعادل بعد هزيمتين في المباراتين الماضيتين أمام إنتر وسامبدوريا.

جينارو جاتوزو تلقى ضربة قوية بخروج حارس مرماه جيانلويجي دوناروما مصابا في الدقيقة 12 وتعويضه بـ بيبي رينا.

باتريك كوتروني كاد أن يفتتح التسجيل لـ ميلان بشكل رائع في الدقيقة 25 بعد أن تسلّم كرة على صدره وسدد على الطائر، لكن الحارس خوان موسو تصدى.

أزمات ميلان توصلت بإصابة ثانية للبرازيلي باكيتا الذي غادر الملعب في الدقيقة 41، ليدخل مكانه الإسباني سامو كاستيخو.

النبأ السعيد الوحيد لـ ميلان جاء في الدقيقة 44، بهدف التقدم عن طريق البولندي بيونتيك ليرفع رصيده إلى 20 هدفا في المركز الثاني على قائمة الهدافين بعد فابيو كوالياريلا.

في الشوط الثاني كان ميلان على وشك تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64، ليزيح أودينيزي الكرة من على خط المرمى، ويحدث الكابوس...

أودينيزي شن هجمة مرتدة سريعة مباشرةً، وأدرك التعادل بواسطة لاسانيا الذي سجّل للمرة الرابعة في 5 زيارات لملعب سان سيرو.

ميلان صار مهددا بفقدان المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، إذ يتقدم على لاتسيو بـ4 نقاط، والأخير لعب مباراتين أقل.

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