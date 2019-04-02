أتليتكو يحقق فوزا تاريخيا على جيرونا.. وجريزمان يكسر الصيام الطويل

حقق أتليتكو مدريد فوزا تاريخيا على ضيفه جيرونا، بهدف دون رد، في ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

دييجو جودين وأنطوان جريزمان سجّلا هدفي الروخيبلانكوس في وقت متأخر من اللقاء، ليخطفا نقاط المباراة لـ أتليتكو.

الفريق العاصمي رفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز 14.

أتليتكو صنع التاريخ، وفاز على جيرونا للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن سيطر التعادل على كل المواجهات الخمسة الماضية بينهما.

ليثأر أتليتكو من جيرونا بعد أن أطاح به الأخير من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

أتليتكو كاد أن يتقدّم في النتيجة بالدقيقة 38 بتسديدة صاروخية من كوكي ارتدت من عارضة جيرونا.

الفريق الكتالوني صمد حتى الدقيقة 76، عندما سجّل القائد دييجو جودين هدفا رأسيا، ألغاه الحكم بداعي التسلل، ليتم اللجوء إلى تقنية الفيديو.

بعد مراجعة اللقطة، تبيّن أن جريزمان لم يكن متسللا مباشرة قبل لقطة جودين، ليتم احتساب الهدف رقم 27 في مسيرة المدافع المخضرم مع أتليتكو.

جودين هو ثاني أكثر المدافعين تسجيلا في تاريخ أتليتكو، خلف خوان كارلوس أرتيتشي صاحب الـ28 هدفا.

قبل أن يؤكّد جريزمان الانتصار بهدف ثانٍ في الثواني الأخيرة من هجمة مرتدة، ويوقف صيام 7 مباريات متتالية عن التسجيل.

جريزمان لعب مباراته رقم 250 بقميص الروخيبلانكوس، وسجّل هدفه رقم 129 إجمالا مع أتليتكو، ليعادل فيرناندو توريس في المركز الخامس على قائمة الهدافين التاريخيين.

الهدف هو الـ100 الذي يهز شباك جيرونا في تاريخه بدوري القسم الأول الإسباني، والمفارقة أن الهدف الأول في شباكه كان بواسطة أنخيل مارتين كوريا لاعب أتليتكو مدردي مطلع الموسم الماضي.

ليقلّص أتليتكو الفارق مؤقتا مع برشلونة إلى 7 نقاط، في انتظار خوض الأخير مباراته أمام فياريال.

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