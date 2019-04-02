رئيس الإسماعيلي: عواد سيعود في الموسم المقبل.. لا مجال للتفريط فيه
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 21:19
كتب : ياسر الشريف
كشف إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، عن عودة محمد عواد لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.
محمد عواد
النادي : الوحدة
عواد يلعب معارا للوحدة السعودي في الموسم الحالي، ورئيس الإسماعيلي كشف عن مصيره مع انتهاء إعارته: "إدارة الإسماعيلي متمسكة بتواجد محمد عواد مع الفريق في الموسم المقبل".
"لا مجال للتفريط في عواد سواء داخل أو خارج مصر".
وأكد: "عواد أحد اللاعبين الأساسيين، ونحن نبني فريقا ونحتاج لجهوده معنا".
وتحوّل عثمان للإشادة بفوز الإسماعيلي على المقاولون 2-0 في الدوري المصري، ليقفز الفريق إلى المركز السابع: "أنا سعيد بالفوز على المقاولون العرب".
وحفّز رئيس الإسماعيلي لاعبيه: "النادي سيصرف مكافآت مضاعفة إن وصل الفريق للمربع الذهبي في الدوري".
مختتما: "المربع الذهبي هدفنا ونوفر كل الدعم للاعبين".
الإسماعيلي رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع من 23 مباراة خاضها.
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