رئيس الإسماعيلي: عواد سيعود في الموسم المقبل.. لا مجال للتفريط فيه

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 21:19

كتب : ياسر الشريف

محمد عواد - الوحدة

كشف إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، عن عودة محمد عواد لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

عواد يلعب معارا للوحدة السعودي في الموسم الحالي، ورئيس الإسماعيلي كشف عن مصيره مع انتهاء إعارته: "إدارة الإسماعيلي متمسكة بتواجد محمد عواد مع الفريق في الموسم المقبل".

"لا مجال للتفريط في عواد سواء داخل أو خارج مصر".

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وأكد: "عواد أحد اللاعبين الأساسيين، ونحن نبني فريقا ونحتاج لجهوده معنا".

وتحوّل عثمان للإشادة بفوز الإسماعيلي على المقاولون 2-0 في الدوري المصري، ليقفز الفريق إلى المركز السابع: "أنا سعيد بالفوز على المقاولون العرب".

وحفّز رئيس الإسماعيلي لاعبيه: "النادي سيصرف مكافآت مضاعفة إن وصل الفريق للمربع الذهبي في الدوري".

مختتما: "المربع الذهبي هدفنا ونوفر كل الدعم للاعبين".

الإسماعيلي رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع من 23 مباراة خاضها.

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