مورينيو يسخر: خاطرت بالإقالة من مانشستر يونايتد إن أسأت معاملة جلالة بول بوجبا

للمرة الأولى كشف جوزيه مورينيو عن أحد الخلافات التي حدثت بينه وبين بول بوجبا حينما كان يتولى الأول مهمة تدريب مانشستر يونايتد.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ونقلت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية تصريحات مورينيو التي قالها خلال إحدى المحاضرات في البرتغال وكشف فيها عن واقعة حدثت بينه وبين بوجبا عقب مواجهة بيرنلي.

وقال مورينيو: "كنا نواجه بيرنلي وهو فريق على بُعد 30 كم من مانشستر ولاعب ما سألني إن كان يستطيع بعد المباراة الرحيل بمفرده وعدم التواجد في حافلة الفريق".

وتابع "قلت له إن ذهبنا إلى لندن وقررت البقاء فسيكون ذلك شيئا مختلفا ولكن هذا المكان قريب وما يقوله ليس منطقيا".

وأردف المدرب المُلقب بالاستثنائي "اللاعب شعر بالحزن ولكننا نجحنا في الفوز وجاء عقب المباراة وسألني مرة أخرى ولأنني كنت سعيدا فقلت له على الأقل عليك المغادرة من الملعب مع الفريق واطلب من سائقك أن يلحق بنا بعد 10 دقائق من الملعب واذهب كما تريد".

وواصل "ولكن فجأة وجدت ذلك اللاعب في غرفة خلع الملابس ليس سعيدا، وذهبت للمؤتمر الصحفي وعندما وصلت إلى حافلة الفريق وجدت سيارة رولز رويس تصطف بجوارها".

وأتم مورينيو "بعد كل ذلك السيارة كانت جديدة وجلالته كان يريد الرحيل عن الملعب وهو يستقلها، والآن كيف كان علي أن أتعامل مع ذلك الموقف؟ ألا أدعه يقوم بما يريد أبدا؟ أو أتركه يرحل لأنني سعيد؟ أو أحل المشكلة بطريقة أخرى ومن ثم أحصل على أجازة من عملي"؟

وكانت العديد من التقارير الصحفية ربطت بين إقالة مورينيو وبين خلافاته مع بوجبا خاصة وأن اللاعب الفرنسي كانت أثيرت بعض الأنباء حول رغبته عن الرحيل عن يونايتد حال بقاء المدرب البرتغالي في منصبه.

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